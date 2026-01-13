Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Πύλου - Νέστορος για το 2026

Οκτώ νέους αντιδημάρχους, 6 έμμισθους και 2 άμισθους όρισε ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, για ένα χρόνο, μέχρι το τέλος του 2026.

Με άλλη απόφασή του ο δήμαρχος όρισε εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους για την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου.

Οι νέοι αντιδήμαρχοι Πύλου – Νέστορος με τις αρμοδιότητές τους είναι:

1) Ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Ν. Καλύβας: α) Παραγωγικών δραστηριοτήτων, εμπορίου και ζώων συντροφιάς, β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Νέστορος.

2) Ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Καραβίδας: α) Πολιτικής προστασίας, β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα.

3) Ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Φ. Κουφόγιωργας (άμισθος): α) Αθλητισμού και νέας γενιάς και αθλητικών εγκαταστάσεων, β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Πύλου.

4) Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Κ. Λίγγρης: α) Αγροτικής ανάπτυξης, αλιείας και κλιματικής αλλαγής, β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης.

5) Η δημοτική σύμβουλος Ιλιάνα Σιούμπουλη (άμισθη): α) Πολεοδομικού σχεδιασμού, β) κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Κορώνης.

6) Ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Σιψάς: Πολιτισμού, παιδείας και υπεύθυνος λειτουργίας Παιδικών Σταθμών.

7) Ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Γαϊτάνης: Επικοινωνίας, Δημοσίων σχέσεων, εθιμοτυπίας, κοιμητηρίων και συντήρησης δημοτικών οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού..

8) Ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Δ. Σαρδέλης: Καθαριότητας, περιβάλλοντος και ανακύκλωσης.

Οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με τις δράσεις που τους ανατέθηκαν:

1) Ο Παναγιώτης Μαργιάννης, για τον τομέα του τουρισμού.

2) Ο Διονύσιος Ν. Αγγελόπουλος, για τον τομέα συντήρησης υποδομών και συντήρησης οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, σε συνεργασία και συνεπικουρία στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δ. Γαϊτάνη.

3) Ο Ανδρέας Τσεκούρας, για τον τομέα υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής μέριμνας.

4) Ο Αναστάσιος Ανδρ. Χρονόπουλος, κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων.