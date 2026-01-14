eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Ξεκινούν οι προετοιμασίες για το Φεστιβάλ Νεολαίας Καλαμάτας 2026

Ανοιχτή πρόσκληση σε ομάδες νέων, αλλά και σε νέους που δραστηριοποιούνται αυτόνομα ή σε συνεργασία με φορείς, να προτείνουν δράσεις για το Φεστιβάλ Νεολαίας Καλαμάτας απευθύνει το Συμβούλιο Νεολαίας Καλαμάτας.

Στόχος είναι η συνδημιουργία ενός φεστιβάλ από τους νέους για τους νέους, το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το διήμερο 25-26 Απριλίου.

Οι προτεινόμενες δράσεις θα πρέπει να εντάσσονται στις βασικές θεματικές του Φεστιβάλ: Ενεργή συμμετοχή των νέων, Ενδυνάμωση και συμπερίληψη, Οικολογία και βιωσιμότητα, Κοινωνική δικαιοσύνη, Ευρωπαϊκά προγράμματα, Εθελοντισμός.
Οι ιδέες μπορούν να έχουν οποιαδήποτε μορφή, όπως: εργαστήριο, παιχνίδι, συζήτηση, κοινωνική δράση ή οποιαδήποτε άλλη δημιουργική πρόταση εκφράζει τους νέους και τις ανάγκες τους.

Οι προτάσεις θα μπορούν να κατατεθούν έως τις 10 Φεβρουαρίου.

Πώς να συμμετάσχετε

Ο/Η εκπρόσωπος κάθε ομάδας ή πρότασης μπορεί να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα εδώ.

Για πληροφορίες & διευκρινίσεις: Αμέρισσα Γιαννούλη, σύμβουλος νεολαίας Δήμου Καλαμάτας, Amerissa.giannouli@gmail.com, 6946309425.

