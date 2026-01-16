Καλαμάτα: Παράταση εκκρεμότητας για τη Μαρίνα - Τον Απρίλιο εκδικάζεται η αγωγή

Σε εκκρεμότητα εξακολουθεί να βρίσκεται η αξιοποίηση της Mαρίνας Καλαμάτας, με την εκδίκαση της αγωγής για την απόδοση του μισθίου, από την εταιρεία που εξακολουθεί να τη διαχειρίζεται, να αποτελεί σημαντικό βήμα για την εξέλιξη του θέματος.

Την άσκηση αγωγής αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2024, χωρίς από τότε τα δεδομένα να έχουν διαφοροποιηθεί.

Για τα παραπάνω, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός έφερε το θέμα στη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής, θέτοντας σειρά ερωτημάτων. Ο εντεταλμένος σύμβουλος αρμόδιος για τη Δημοτική Περιουσία Γιώργος Φάβας αφού ανέτρεξε και ανέλυσε το ιστορικό της υπόθεσης, ενημέρωσε πως η αγωγή έξωσης και απόδοσης του μισθίου που είχε αρχικά προσδιοριστεί για τον Σεπτέμβριο του 2025, πήρε αναβολή για τις 16 Απριλίου του 2026.

Ο ίδιος σημείωσε πως το δεύτερο βήμα αφορά τη σύνταξη της μελέτης και σχεδιασμού του νέου μάστερ πλαν θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης της Μαρίνας, την επαναχωροθέτηση στο πλαίσιο διατάξεων, και την ανάθεση σε Χρηματοοικονομικό και Νομικό Σύμβουλο για τη διαδικασία αξιοποίησης και διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση της Μαρίνας. Τρίτο βήμα είναι -όπως είπε- η κατάθεση αιτήματος στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) για παράταση παραχώρησης της Μαρίνας τουλάχιστον μέχρι το 2060 (από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών για τις λιμενικές εγκαταστάσεις και από πλευράς της ΕΤΑΔ για τη χερσαία ζώνη).

Ακόμα, τόνισε πως οι εγκαταστάσεις είναι νόμιμες και ότι οι λύσεις που προσπαθεί να δώσει ο Δήμος είναι ρεαλιστικές, σημειώνοντας πως δεν είναι μόνο στο χέρι του Δήμου η όλη διαδικασία. Παράλληλα, πληροφόρησε πως μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης η εταιρεία καταβάλει υποχρεωτικά το ενοίκιο το οποίο προβλέπεται μέσα από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί. Κλείνοντας, παρέπεμψε όσους έχουν την αίσθηση πως ο Δήμος δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον να καταφύγουν στα αρμόδια θεσμικά όργανα, έχοντας προηγηθεί σχετική αναφορά του δημοτικού συμβούλου.

Ο Σπύρος Χανδρινός έκανε λόγο για τραγική διαχείριση, λέγοντας πως ο κ. Φάβας διάβασε απλά ένα δελτίο τύπου του Δήμου από το 2024. Ο ίδιος παρατήρησε πως είτε υπάρχει ανικανότητα είτε δόλος από πλευράς δημοτικής αρχής, εκτιμώντας πως ο Δήμος έκανε μια αίολη νομική ενέργεια για να δικαιολογήσει την ύπαρξη του κ. Κυριακούλη -εσαεί- στη Μαρίνα.

Παράλληλα, μετέφερε παράπονα ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, θέτοντας σε άλλο σημείο το ερώτημα αν συγγενικό πρόσωπο της αντιδημάρχου Πιπίνας Κουμάντου ή η ίδια είχε ποτέ εργασιακή σχέση με τον κ. Κυριακούλη. Στο τελευταίο σκέλος, ο κ. Φάβας απάντησε πως οι υπαινιγμοί σε προσωπικό επίπεδο δεν είναι δόκιμη διαδικασία.