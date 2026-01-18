Τριφυλία: Κάλεσμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας με θέμα το λιγνιτωρυχείο

Κάλεσμα στους πολίτες της Κυπαρισσίας να δώσουν δυναμικό «παρών» στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας τη Δευτέρα, όπου θα συζητηθεί το θέμα του λιγνιτωρυχείου, απευθύνει η πρόεδρος της Δ.Κ. Κυπαρισσίας Μαρίκα Καραμπά, σημειώνοντας πως το θέμα αφορά το περιβάλλον, την υγεία και το μέλλον του τόπου.

Αναλυτικά η κ. Καραμπά αναφέρει: «Όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι πολίτες της Κυπαρισσίας δεν μένουμε θεατές. Καλούμαστε να δώσουμε δυναμικό «παρών» στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και ώρα 18:00, όπου θα τεθεί το κρίσιμο ζήτημα του λιγνιτωρυχείου Κυπαρισσίας. Το θέμα αφορά το περιβάλλον, την υγεία μας και το μέλλον του τόπου μας. Το ζήτημα δημοσιοποιήθηκε με την πρωτοβουλία και με τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας. Η μαζική παρουσία των πολιτών είναι η δύναμή μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι μαζί μας σε αυτό τον αγώνα. Όλοι εκεί, η Κυπαρισσία πρέπει να ακουστεί».