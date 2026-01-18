Συνεδρίαση λογοδοσίας τη Δευτέρα στον Δήμο Τριφυλίας

Συγκεκριμένα: «Ενημέρωση από τη δημοτική αρχή για τον καθορισμό των πράσινων σημείων σε όλο τονδήμο και για την εξέλιξη της σύμβασης για την περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων» είναι το θέμα που έχει θέσει η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χάιδω Παναγιωτοπούλου. «Περί ενημέρωσης και παροχής εξηγήσεων για τις δύο αντιφατικές ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Τριφυλίας υπ’ αριθμ. 87/21-6-2024 και 217/08-12-2025 περί χρέους της ΔΕΥΑΤ προς την εταιρεία Γ.ΑΙΚ. ποσού περίπου 200.000 ευρώ για προμήθεια υλικών στα έτη 2020/2021/2022/2023» είναι το θέμα που έχει θέσει ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Άκης Κατρίτσης. «Αποκατάσταση των πλακιδίων της πλατείας των Γαργαλιάνων λόγω επικινδυνότητας της μερικής αποκόλλησης και ανύψωσής τους για τους διερχόμενους πολίτες και παιδιά» είναι το θέμα από τον δημοτικό σύμβουλο Ανδρέα Φωτόπουλο. «Δημοτικός φωτισμός Δήμου Τριφυλίας» από τη δημοτική σύμβουλο Σταματία Αλεξοπούλου. «Περί προβλημάτων που αντιμετωπίζει η λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Γαργαλιάνων» από τονδημοτικό σύμβουλο Βασίλη Αγγελόπουλο. «Κέντρο Υγείας Φιλιατρών. Κατάσταση κτηριακών υποδομών αυτού. Χρηματοδότηση του έργου. Πρόκειται να υλοποιηθεί ή όχι;» από τον δημοτικό σύμβουλο Παναγιώτη Τσαφαρά.

Επίσης τρία θέματα έχουν υποβληθεί από προέδρους κοινοτήτων: «Απαξίωση των τοπικών συμβουλίων από τη δημοτική αρχή» από τον Αριστομένη Καραχάλιο - Δ.Κ. Γαργαλιάνων. «Αντικατάσταση - επισκευή λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού Κοινότητας Φλόκας» από τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο - Τ.Κ. Φλόκας. «Αποχέτευση Σιδηροκάστρου» από τον Αθανάσιο Κυριαζή - Τ.Κ. Σιδηροκάστρου.

