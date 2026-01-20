Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας: Πλεόνασμα άνω των 400.000 ευρώ το 2025

Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν σε 1.108.409 ευρώ, τα έξοδα σε 695.774 ευρώ, ενώ το ταμειακό υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα 412.634 ευρώ. Κατά τη συζήτηση, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, επισήμανε ότι με ένα τέτοιο ταμειακό απόθεμα το Λιμενικό Ταμείο θα μπορούσε να προχωρήσει σε παρεμβάσεις, είτε αξιοποιώντας μέρος είτε το σύνολο του ποσού. Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε αναγκαία έργα στη χερσαία ζώνη του λιμανιού, όπως η βελτίωση των χώρων των αποθηκών που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών, καθώς και σε παρεμβάσεις από το λιμάνι έως τη Μαρίνα. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της σύνδεσης του ποδηλατόδρομου της Μαρίνας με τον ποδηλατόδρομο που διέρχεται δίπλα από τις αποθήκες του λιμανιού. Απαντώντας, η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, Λυδία Εξανταβέλωνη-Χριστοφόρου, υπογράμμισε ότι για έργα στη χερσαία ζώνη απαιτούνται μελέτες και εγκρίσεις από αρμόδια υπουργεία, διαδικασίες που είναι συχνά χρονοβόρες και δύσκολες. Όπως ανέφερε, ωστόσο, για απλές παρεμβάσεις που δεν απαιτούν μελέτη, όπως βαψίματα και εργασίες συντήρησης, έχουν ήδη γίνει εργασίες σε μεγάλο ποσοστό στο λιμάνι, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει ήδη όπως είπε μελέτες για περαιτέρω συντηρήσεις. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, τόνισε την ανάγκη παρεμβάσεων στο πάρκο του Λιμενικού Ταμείου, ώστε να αναβαθμιστεί και να αξιοποιηθεί, ενώ πρότεινε τη μείωση των τελών στους ψαράδες, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Στο σημείο αυτό, η κα Εξανταβέλωνη διευκρίνισε ότι τα συγκεκριμένα τέλη καθορίζονται σε κρατικό επίπεδο και δεν αποτελούν αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου. Τέλος, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Σπύρος Χανδρινός, ζήτησε διευκρινίσεις για συγκεκριμένους οικονομικούς κωδικούς, εστιάζοντας στη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, απάντησε ότι ακολουθείται η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία των προσκλήσεων, με επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς.

Τ.Αν.