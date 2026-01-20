Αγώνας δρόμου για τα έργα στο Στάδιο - Μετά τη διαφαινόμενη άνοδο της “Μαύρης Θύελλας”

Η ανάγκη να τρέξουν οι διαδικασίες για να είναι έτοιμο έγκαιρα το έργο της βελτίωσης -- αναβάθμισης υποδομών του Εθνικού (Δημοτικού) Σταδίου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ, προκειμένου να παίξει σε αυτό η “Μαύρη Θύελλα”, όταν ανέβει στη Superleague – τον φετινό Αύγουστο, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου-, τονίστηκε χθες στη Δημοτική Επιτροπή.

Στη συζήτηση χθες στην Επιτροπή, για το τυπικό θέμα της τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης, στην οποία πέρα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου που βάζει τα χρήματα και τον Δήμο Καλαμάτας, μετέχει πλέον και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου, εγκρίθηκε και η συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης, ένα μέλος από κάθε εταίρο.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε 34 μήνες(!) και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης εξέφρασε την ανησυχία του για το αν θα είναι έτοιμο έγκαιρα το έργο, εκτιμώντας ότι το πιο δύσκολο είναι η ωρίμανση της μελέτης από την πλευρά του Δήμου.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου απάντησε ότι ο Δήμος έχει κάνει την προμελέτη και πως το έργο θα υλοποιηθεί με το σύστημα “μελέτη – κατασκευή” από τον ανάδοχο.

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα, μίλησε για 6 μήνες για να έχουμε ανάδοχο κι έναν χρόνο για α γίνει το έργο. Ωστόσο, παρατήρησε ότι “η Καλαμάτα θα ανέβει στη Superleague και αναγκαστικά πρέπει να τρέξουμε τις διαδικασίες για να είμαστε έτοιμοι”.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ευχήθηκε να δούμε την Καλαμάτα στη Superleague και δήλωσε ότι θα διεκδικηθεί επιπλέον χρηματοδότηση για τη μόνωση στις κερκίδες και για τουαλέτες.

Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο βελτίωσης - αναβάθμισης υποδομών Εθνικού (Δημοτικού) Σταδίου Καλαμάτας έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2025, με χρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ, ώστε να μπορεί να αγωνιστεί σε αυτό η ομάδα της ΠΑΕ Καλαμάτα, από την ποδοσφαιρική περίοδο 2026 - 2027, σε περίπτωση που ανέβει φέτος στη Superleague.

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, με το έργο αυτό προβλέπεται: “α) Η εκτέλεση απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών και β) Η προμήθεια υλικών και εξοπλισμού που απαιτείται, προκειμένου το γήπεδο να πληροί απαιτήσεις υποδομών και ασφαλείας αθλητικών εγκαταστάσεων, της κατηγορίας 3 της UEFA, σύμφωνα με το τεύχος UEFA Stadium Infrastructure Regulations – 2025 Edition, που απαιτούνται για την διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων 1ης Εθνικής Κατηγορίας (Superleague), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΠΟ, για την κατηγορία αυτή”.

Με το έργο βελτίωσης - αναβάθμισης υποδομών του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας πρόκειται να υλοποιηθούν:

“Υποέργο 1: Κατασκευή και εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού του γηπέδου. Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στη νότια κερκίδα. Κατασκευή και εγκατάσταση νέων δημοσιογραφικών θεωρείων (booth).

Υποέργο 2: Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καμερών (CCTV). Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων εισόδου θεατών (τουρνικέ), με ηλεκτρονικό έλεγχο εισιτηρίων. Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού χλοοτάπητα”.

Γ.Σ.