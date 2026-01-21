Δήμος Καλαμάτας για ανακήρυξη Καραμανλή ως επίτιμου δημότη: “Συνέβαλε μέσω σχεδιασμού σε αναπτυξιακά έργα”

“Ο Κώστας Καραμανλής κατά την πρωθυπουργική θητεία του συνέβαλε καταλυτικά στην εξέλιξη και πρόοδο του Δήμου Καλαμάτας μέσω του σχεδιασμού, της δρομολόγησης και υλοποίησης αναπτυξιακών έργων στο Δήμο Καλαμάτας και επ’ ωφελεία αυτού, όπως ο αυτοκινητόδρομος «Μορέας», η Περιμετρική οδός της πόλης, το Μέγαρο Χορού, η διάνοιξη της οδού Βασιλέως Γεωργίου, η κατασκευή σύγχρονων σχολικών μονάδων κ.ά.”.

Αυτό είναι το σκεπτικό της δημοτικής αρχής στην εισήγηση - πρότασή της για την ανακήρυξη του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη Καλαμάτας, σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, στις 2 το μεσημέρι, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.

Στην εισήγηση αναφέρεται ότι “κατά τη φετινή εορτή της πολιούχου Υπαπαντής του Χριστού στις 2 Φεβρουαρίου, όπως επισημαίνει και στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 26/13-1-2026 επιστολή του προς τον δήμαρχο, ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος, θα επισκεφτεί την πόλη μας και θα συμμετάσχει στους εορτασμούς ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής”.

Σε σύντομο βιογραφικό καταγράφεται ότι “ο Κώστας Καραμανλής είναι Έλληνας πολιτικός και πρώην βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. από το 1989 έως και το 2023. Διετέλεσε πρόεδρος της Ν.Δ. από το 1997 έως το 2009 και πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας για δύο συνεχόμενες θητείες (2004-2007 και 2007-2009”.

Στην εισήγηση για την ανακήρυξή του ως επίτιμου δημότη αναφέρεται: “Σε συνέχεια πρότασης του σεβασμιωτάτου μητροπολίτη Μεσσηνίας, κατά την επίσκεψη του πρ. πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Καλαμάτα (σε ειδική τελετή πριν το καθιερωμένο επίσημο γεύμα που παραθέτει ο Δήμος κατά τον εορτασμό της πολιούχου της πόλης) σε ένδειξη βαθύτατης τιμής προς το πρόσωπό του και το αξίωμα που υπηρέτησε από το σύνολο των συνδημοτών μας, προτείνεται: Να ανακηρυχθεί ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, επίτιμος δημότης της πόλης της Καλαμάτας.

Να του επιδοθούν: Το χρυσό Κλειδί της πόλης, η Διακήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας και Ψήφισμα σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, με την αναγγελία από τον Δήμαρχο ότι ο πρ. Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής θα επισκεφτεί την πόλη μας και θα λαμπρύνει με την παρουσία του τον εορτασμό της πολιούχου Υπαπαντής του Χριστού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ανακηρύσσει τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή Επίτιμο Δημότη του Δήμου της Καλαμάτας ως ένδειξη βαθύτατης τιμής προς το πρόσωπό του και το αξίωμα που υπηρέτησε με πίστη και αφοσίωση, από το σύνολο των συνδημοτών μας και επιπλέον ως αναγνώριση για την ουσιαστική συμβολή του στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στο Δήμο Καλαμάτας”.