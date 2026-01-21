Βασιλόπουλος για έργα στο Δημοτικό Στάδιο: “Το αργότερο Νοέμβριο μπαίνει η Μαύρη Θύελλα”

Το σημαντικό έργο της βελτίωσης - αναβάθμισης υποδομών του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, προκειμένου να παίξει σε αυτό η “Μαύρη Θύελλα”, όταν ανέβει στη Superleague -φέτος εκτός συγκλονιστικού απροόπτου-, δεν θα κάνει 1,5 χρόνο να υλοποιηθεί, αλλά μπορεί να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί το φθινόπωρο (το αργότερο το Νοέμβριο), στην καλύτερη περίπτωση.

Αυτό εκτίμησε χθες στην “Ε” ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, επιχειρώντας να είναι καθησυχαστικός, όταν του επισημάναμε την ανησυχία του φίλαθλου κόσμου στο χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε προχθές στη Δημοτική Επιτροπή, από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Παπαευσταθίου “για 6 μήνες για να έχουμε ανάδοχο κι έναν χρόνο για να γίνει το έργο”, στη συζήτηση για την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Δήμου Καλαμάτας και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για το έργο της βελτίωσης - αναβάθμισης υποδομών του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ.

Αρχικά, ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ζήτησε η ίδια, έχει αναλάβει τη δημοπράτηση και την υλοποίηση του έργου. Ο Δήμος, σύμφωνα με τον δήμαρχο, έχει κάνει όλα όσα του έχει ζητήσει η Περιφέρεια. Ανέφερε πως το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο αντιδήμαρχος, “είναι τυπικό και περιλαμβάνεται στην προγραμματική σύμβαση”, συμφωνώντας εμμέσως πλην σαφώς ότι θα είναι καταστροφικό.

“Αλίμονο, αν δεν έχουμε ανάδοχο σε 3 μήνες”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλόπουλος και παρατήρησε πως “το έργο πρέπει οπωσδήποτε να δουλεύεται το καλοκαίρι”.

Εκτίμησε ότι μπορεί να ολοκληρωθεί στην καλύτερη περίπτωση το φθινόπωρο (το αργότερο το Νοέμβριο) και η ΠΑΕ Καλαμάτα να κανονίσει να δώσει τα πρώτα της παιχνίδια στη Superleague εκτός έδρας.

