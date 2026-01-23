Ομαλοποιείται το τοπίο με τις διαβάσεις στην Καλαμάτα - Σε εφαρμογή τρία υποέργα

Το θέμα των «έξυπνων» διαβάσεων πεζών και των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν το προηγούμενο διάστημα ήρθε στο προσκήνιο κατά την πρόσφατη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας, μετά από ερώτηση του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, Παναγιώτη Λύρα.

Ο ίδιος έθεσε επί τάπητος τα ζητήματα λειτουργίας και συντήρησης των φωτεινών διαβάσεων που κατασκευάστηκαν με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, κυρίως σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας και πέριξ σχολικών συγκροτημάτων.

Όπως σημείωσε, κάτοικοι και χρήστες του οδικού δικτύου έχουν διαπιστώσει δυσλειτουργίες σε ορισμένες από αυτές, τη στιγμή που δεν είναι σαφές αν το έργο έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για άμεσο «φρεσκάρισμα» και συντήρηση των υφιστάμενων διαβάσεων πεζών, καθώς και την αναγκαιότητα για δημιουργία νέων.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ξεκαθάρισε αρχικά ότι στην πόλη υλοποιούνται τρία διακριτά προγράμματα που αφορούν «έξυπνες» διαβάσεις. Το πρώτο αφορά το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων – πόλης και περιλαμβάνει δέκα μη σηματοδοτούμενες διαβάσεις, στα σημεία ΙΚΑ (1), Αρτέμιδος (2), Ταξιάρχες (2), Κολυμβητήριο (2), Ανάσταση (1), Πλάτωνος (1) και Σόλωνος (1). Σε αυτές παρουσιάστηκαν προβλήματα που σχετίζονταν με τη χωρητικότητα των μπαταριών, τα οποία -όπως ανέφερε- αποκαταστάθηκαν, με αποτέλεσμα οι διαβάσεις να λειτουργούν κανονικά από τα τέλη Δεκεμβρίου.

Το δεύτερο υποέργο, που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και περιλαμβάνει 12 σηματοδοτούμενες διαβάσεις, κυρίως βόρεια και νότια του Μεγάρου Χορού, στην οδό Αρτέμιδος. Όπως είπε, παρότι ενεργοποιήθηκαν πρόσφατα λειτουργίες όπως η αντίστροφη μέτρηση για τους πεζούς και τα φωτεινά στοιχεία στο οδόστρωμα, το σύστημα δεν λειτουργεί ακόμη στο σύνολό του, καθώς εκκρεμεί η τοποθέτηση ορισμένων φωτεινών πινακίδων.

Το τρίτο υποέργο υλοποιείται μέσω προγράμματος του ΤΕΕ και αφορά μη σηματοδοτούμενες διαβάσεις κοντά σε σχολικά συγκροτήματα. Εκεί, περίπου δέκα σημεία παραμένουν υπό κατασκευή και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως. Ο κ. Κουτραφούρης υπογράμμισε ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που ενισχύουν ουσιαστικά την οδική ασφάλεια και εκτίμησε ότι με την ολοκλήρωσή τους τα αποτελέσματα θα είναι ιδιαίτερα θετικά. Παράλληλα, ανέφερε ότι πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι τόσο επιτόπου όσο και από απόσταση, μέσω αισθητήρων που συνδέονται με διαδραστικό ψηφιακό χάρτη και ενημερώνουν για τη λειτουργική κατάσταση των διαβάσεων.

Τέλος, γνωστοποίησε ότι εξετάζεται η προσθήκη νέων διαβάσεων σε σημεία κοντά σε σχολεία όπου διαπιστώνεται ανάγκη, ενώ για τις υφιστάμενες «κλασικές» διαβάσεις, σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο και τα συνεργεία αυτεπιστασίας, θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα.