Νέος σχεδιασμός για το Νηπιαγωγείο και το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Άριος

Τ ο πλαίσιο του σχεδιασμού για το νέο Νηπιαγωγείο Άριος, αλλά και για τις τουαλέτες που προβλέπονται εντός του προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου, τέθηκε επί τάπητος στη λογοδοσία της δημοτικής αρχής, ύστερα από ερώτημα που κατέθεσε ο πρόεδρος της Κοινότητας Άριος, Γρηγόρης Κωστόπουλος.

Παράλληλα, συζητήθηκε και η ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου και λειτουργικού προαυλίου χώρου, ικανού να εξυπηρετεί νήπια, παιδιά και εφήβους.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης υπενθύμισε ότι η εργολαβία, πριν διαλυθεί, προέβλεπε την κατασκευή διώροφου κτηρίου με υπόγειο, στο οποίο θα στεγάζονταν αίθουσες τόσο του Δημοτικού Σχολείου όσο και του Νηπιαγωγείου. Όπως εξήγησε, ο Δήμος εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο σύνταξης νέας μελέτης, περισσότερο εξορθολογισμένης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη το πραγματικό δυναμικό της σχολικής μονάδας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση που προκρίνεται αφορά την κατασκευή ισόγειου κτηρίου, το οποίο θα στεγάζει αποκλειστικά το Νηπιαγωγείο, ενώ το υπόγειο θα αξιοποιηθεί για αποθηκευτικούς χώρους και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα εξυπηρετούν και τις δύο σχολικές μονάδες, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο. Ιδιαίτερη έμφαση, όπως σημείωσε, θα δοθεί στον εκσυγχρονισμό του προαύλιου χώρου, με το πλάνο να αφορά τη δημιουργία μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, το προαύλιο αναμένεται να επεκταθεί, καθώς προβλέπεται η απομάκρυνση ορισμένων λυόμενων αιθουσών. «Η λύση της κατασκευής ισόγειου κτηρίου έχει προκριθεί ως η πλέον τεχνικά ορθή», υπογράμμισε ο κ. Κουτραφούρης, εκτιμώντας ότι μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες της περιοχής. Όπως ανέφερε, η νέα μελέτη θα μπορούσε να εκπονηθεί εντός του 2026, με τον Δήμο στη συνέχεια να αναμένεται να αναζητήσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίησή της.

Σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες τουαλέτες, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος επισήμανε ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία, με στόχο τη δημιουργία τουαλετών στον εξωτερικό χώρο του σχολείου.