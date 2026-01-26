Ενταση για τον παλιό δρόμο προς την παραλία της Βελίκας - “Οχι” στην ενεργοποίησή του είπε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

Σε κλίμα έντασης και αντιπαραθέσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης είπε όχι, κατά πλειοψηφία, στην ενεργοποίηση του παλιού δρόμου πρόσβασης στην παραλία της Βελίκας, στα όρια με τον Ριζόμυλο, εκεί που προβλέπεται να ανεγερθεί ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων της ΤΕΜΕΣ, του δρόμου που ήταν δουλεία διόδου και έχει καταργηθεί.

Η δημοτική αρχή, όμως, στεκόμενη στα τυπικά, αρνήθηκε να συζητήσει και να κατοχυρώσει τον εναλλακτικό δρόμο πρόσβασης που έχει ήδη φτιάξει η ΤΕΜΕΣ στην ανατολική πλευρά της περιοχής, ενώ η μειοψηφία, αντιδρώντας στην πρακτική της δημοτικής αρχής, αποχώρησε, χωρίς ωστόσο, να την καταγγείλει με ξεκάθαρο τρόπο, γιατί αποφεύγει να στηρίξει και να προωθήσει στη λύση του εναλλακτικού δρόμου, που ζητούν οι πολίτες.

Στη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, μετά από αίτημα 28 πολιτών, παραβρέθηκε αντιπροσωπεία τους και ο δικηγόρος τους Φώτης Φουρτούνης, που τοποθετήθηκαν με δυναμικό και ξεκάθαρο τρόπο, ζητώντας δρόμο πρόσβασης προς την παραλία, θεσμοθετημένο, δημοτικό.

Αναλυτικά, ο δικηγόρος Φώτης Φουρτούνης εξήγησε ότι το αίτημα 28 πολιτών αφορά τον δρόμο πρόσβασης στην παραλιακή περιοχή Κουρτόραχη ή Καρυά μεταξύ Βελίκας – Ριζόμυλου. Αρχικά αναφέρθηκε στον παλιό δρόμο πρόσβασης, που τον όργωσαν, ενώ είχε κολόνες δημοτικού φωτισμού και κάδους απορριμμάτων. Ενημέρωσε ότι έγινε καταγραφή στο Αστυνομικό Τμήμα, πως απευθύνθηκαν στην ΤΕΜΕ κι έστειλαν εξώδικα, αλλά δεν τους απάντησε. Είπε ότι ο Δήμος τους απάντησε, αλλά αυτοί έλεγαν για κοινοχρησία, αλλά ο Δήμος είπε πως είναι δουλεία οδού.

“Ζητήσαμε τη βοήθειά σας, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη θέλει ανοιχτό δρόμο”, παρατήρησε ο δικηγόρος και ζήτησε τη βοήθεια του Δήμου για να κατοχυρωθεί ο δρόμος, που είναι δουλεία οδού ή κι εναλλακτικά ο καινούργιος, για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει στην παραλία.

Ανέφερε πως εκεί πήγαινε ο κόσμος για τα μπάνια και ότι ήταν δρόμος πάνω από 60 χρόνια.

Εκ μέρους των πολιτών, ο Γιάννης Χριστόπουλος είπε ότι “κανείς δεν είναι εναντίον της επένδυσης” και μεταξύ άλλων, παρατήρησε: “Είναι ζήτημα δημοσίου συμφέροντος. Το πέρασμα υπήρχε επί πολλές δεκαετίες και ήταν λειτουργικό και πηγαίναμε στη θάλασσα. Οι μηχανικοί της ΤΕΜΕΣ δεσμεύτηκαν ότι ο δρόμος εμποδίζει και θα τον πάμε στην άκρη. Στον δρόμο υπάρχει ηλεκτροφωτισμός, αποκομιδή απορριμμάτων και είχε συντηρηθεί από τον Δήμο. Θέλουμε η πρόσβαση να μην εξαρτάται από τη θέληση και την καλή πίστη της εταιρείας”.

Κάλεσε τον Δήμο “να μας προστατεύσει και να θεσμοθετήσει τον νέο δρόμο υπέρ του Δήμου και των δημοτών, να κάνει όλες τις ενέργειες για να ανήκει ο δρόμος στον Δήμο”, επισημαίνοντας ότι είναι δημόσιο αγαθό η θάλασσα.

Ο πολίτης Βασίλης Λεμπέσης ανέφερε ότι ο δρόμος εξυπηρετούσε 20 χωριά και ήταν 1,5 μέτρο. Καταγράφοντας το ιστορικό του, είπε πως “η γαλλική εταιρεία που παρήγαγε γιασεμί, μεγάλωσε τον δρόμο και στη συνέχεια υπήρξαν δύο αγοραστές, ανατολικά και δυτικά”.

Δήλωσε και αυτός πως “δεν είμαστε ενάντια στην επένδυση”, ανέφερε ότι “τη νύχτα όργωσαν τον δρόμο, που έχει 4 κολόνες και τον εναλλακτικό τον έκαναν 2,5 με 3 μέτρα, είναι κανονικός δρόμος κι εξέφρασε την απορία του που ο Δήμος δεν νοιάζεται.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιάννης Μπαρακάρης ανέφερε ότι ο δρόμος εξυπηρετούσε κατοίκους ορεινών χωριών και ποτέ δεν υπήρξε θέμα επί Κοινότητας και Δήμου Πεταλιδίου. Προέτρεψε “να κάνουμε το αυτονόητο να συμπαρασταθούμε στα δίκαια αιτήματα των δημοτών. Να πάρουμε ομόφωνη απόφαση και η Νομική Υπηρεσία να στηρίξει, να προασπίζουμε τα συμφέροντα των δημοτών”.

Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σοφία Γιάνναρη υπενθύμισε πως “στη συζήτηση για την ΜΠΕ για το 5άστερο ξενοδοχείο της ΤΕΜΕΣ στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, στις 28 Νοεμβρίου 2022, από τα πρακτικά της συνεδρίασης διαπιστώνεται ότι οι εκπρόσωποι της εταιρείας αποδέχθηκαν ότι θα υπάρχει πρόσβαση στη θάλασσα είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Και ζήτησε να δοθεί λύση, να διασφαλιστεί ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Κατσούλης, που για χρόνια ήταν ο ιδιοκτήτης τους ενός από τα δύο επίμαχα κτήματα της περιοχής που το πούλησε, ανέφερε πως “είμαι 40 χρόνια στην περιοχή. Αγοράσαμε τα κτήματα, εγώ και ο Γιώργος Δουρούμης το 1985. Ανοιξαν τον δρόμο δουλεία διόδου για μας και το 1990 έβαλα πόρτα για το κατάστημα, που την έβγαλα το 1997”. Είπε ότι δεν υπάρχει φωτισμός για την παραλία, από το ‘85 δεν υπήρχε δημοτικό μηχάνημα και τώρα τελευταία έβαλαν τον κάδο.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Μαλιώτης υπενθύμισε ότι είχαν δεσμευτεί οι μελετητές της ΤΕΜΕΣ για δρόμο πρόσβασης.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος παρατήρησε πως η ΤΕΜΕΣ αναγνωρίζει ότι υπάρχει δρόμος, υπενθυμίζοντας την απάντηση των μελετητών της ΤΕΜΕΣ, στη συζήτηση της ΜΠΕ, το 2022 στο Δημοτικό Συμβούλιο, στον σύμβουλο Νίκο Κοτταρίδη, που ήταν επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας. Ζήτησε “σήμερα να πάρουμε απόφαση, αφού το λέει η εταιρεία, να βρούμε τη διαδικασία” και πρόσθεσε ότι “είναι θέμα που μας ενώνει. Το οφείλουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στη ΜΠΕ το έχει ομολογήσει η εταιρεία”.

Απαντώντας ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος υποστήριξε ότι το θέμα του δρόμου πρόσβασης στην παραλία δεν μπήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη δημοτική αρχή, γιατί ήταν ελλιπή τα στοιχεία. Αναγνώρισε ότι η ΤΕΜΕΣ έχει διανοίξει έναν δρόμο ανατολικά και επέπληξε τους συμβούλους της μείζονος που το 2022 στη συζήτηση της ΜΠΕ δεν εξέφρασαν τις διαφωνίες τους, ενώ ισχυρίστηκε ότι ήταν λάθος των πολιτών, που “κανένας πολίτης δεν μπήκε τότε να εκφράσει την αντίδρασή του”.

Ακόμα, ανέφερε ότι “ο δρόμος πρόσβασης ήταν δουλεία διόδου για να εξυπηρετούνται οι ιδιοκτήτες των δύο κτημάτων και αυτοδίκαια καταργήθηκε. Μόνο οι όμοροι ιδιοκτήτες μπορούν να συνάψουν δουλεία διόδου”.

Η προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελένη Τσέλιου είπε ότι “δεν προκύπτει ότι υπάρχει κοινοκτησία της επίδικης εδαφικής λωρίδας. Καθαρό εμπράγματο ιδιωτικό δικαίωμα δεν είναι για όλους, αλλά για συγκεκριμένους”. Ωστόσο, παρατήρησε πως “η ΤΕΜΕΣ οφείλει να τηρήσει την πολεοδομική νομοθεσία, πρόσβαση ανά 300 μέτρα στην παραλία και να διασφαλιστεί λωρίδα διέλευσης”.

Στις επικρίσεις του δικηγόρου Φ. Φουρτούνη για τη στάση αδιαφορίας της δημοτικής αρχής, ο δήμαρχος είπε ότι “ο Δήμος είναι με τους πολίτες. Εχετε έναν δήμαρχο απέναντί σας που λέει την αλήθεια”.

Ο Κ. Γεωργακόπουλος ζήτησε “να ψηφίσουμε, να πάρουμε απόφαση ο κόσμος να πηγαίνει στην παραλία” και ο δικηγόρος Φ. Φουρτούνης ζήτησε “ο Δήμος να λάβει απόφαση για την ακώλυτη χρήση κάθε μέτρου προς την παραλία από τους δημότες”, προτείνοντας να ληφθεί απόφαση για τον καινούργιο δρόμο πρόσβασης στα ανατολικά.

Ομως, ο πρόεδρος επέμεινε στο τυπικό του αιτήματος των πολιτών κι έθεσε σε ψηφοφορία τη λήψη απόφασης ή μη μόνο για την καταργηθείσα οδό δουλείας διόδου.

Οι σύμβουλοι της δημοτικής αρχής καταψήφισαν και οι της μείζονος μειοψηφίας αποχώρησαν, ενώ οι πρώτοι που δεν είχαν προλάβει, δήλωσαν “παρών”.

Μόνο ο σύμβουλος της δημοτικής αρχής Βασίλης Σαραντόπουλος καταψήφισε και δήλωσε ναι σε (άλλον) δρόμο πρόσβασης των πολιτών στην παραλία.