Την Παρασκευή η απονομή των επαίνων «Νικόλαος Πολίτης»

Εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών, Προστατών των Γραμμάτων και Επιστημών διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας και η εκπαιδευτική κοινότητα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας την ερχόμενη Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Σε απογευματινή εκδήλωση στις 6 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο η απονομή επαίνων «Νικόλαος Πολίτης» που έχει θεσμοθετήσει ο Δήμος Καλαμάτας για τους πρωτεύσαντες μαθητές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ο Δήμος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει θεσμοθετήσει τον “Επαινο Ν. Πολίτης”, που απονέμεται κάθε χρόνο στους 3 πρώτους επιτυχόντες μαθητές σε σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από κάθε κατεύθυνση, έχοντας σημειώσει την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των τελειόφοιτων μαθητών.