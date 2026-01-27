eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026 18:21

Την Παρασκευή η απονομή των επαίνων «Νικόλαος Πολίτης»

Εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών, Προστατών των Γραμμάτων και Επιστημών διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας και η εκπαιδευτική κοινότητα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας την ερχόμενη Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Σε απογευματινή εκδήλωση στις 6 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο η απονομή επαίνων «Νικόλαος Πολίτης» που έχει θεσμοθετήσει ο Δήμος Καλαμάτας για τους πρωτεύσαντες μαθητές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ο Δήμος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει θεσμοθετήσει τον “Επαινο Ν. Πολίτης”, που απονέμεται κάθε χρόνο στους 3 πρώτους επιτυχόντες μαθητές σε σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από κάθε κατεύθυνση, έχοντας σημειώσει την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των τελειόφοιτων μαθητών.

