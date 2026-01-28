eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026

Επανεκκίνησαν τα έργα στο κέντρο της Καλαμάτας

Επανεκκίνησαν τα έργα στο κέντρο της Καλαμάτας

Επανεκκίνησαν χθες τα έργα στο κέντρο της Καλαμάτας, στο πλαίσιο των κεντρικών αστικών αναπλάσεων, μετά τη διακοπή που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Όπως δήλωσε στην «Ε» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, αυτή την περίοδο έχουν πέσει τα τσιμέντα και φτιάχνονται τα πεζοδρόμια στην οδό Αντωνοπούλου, ενώ ταυτόχρονα έχει σκαφτεί και ένα τμήμα της Χρυσάνθου Παγώνη. “Τις περασμένες μέρες δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν τα συνεργεία λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων” σημείωσε, τονίζοντας πως σε διαφορετική περίπτωση το έργο θα είχε τρέξει με πιο γρήγορους ρυθμούς. Για την συνέχεια του έργου, ο ίδιος πληροφόρησε πως θα ακολουθήσει η Χρ. Παγώνη μέχρι να φτάσει στην οδό Κεφάλα. Κατόπιν, τα συνεργεία θα προχωρήσουν στις οδούς Φραντζή και Κεφάλα, κλείνοντας με τη Νέδοντος. Στόχος του έργου είναι ο πλήρης εκσυγχρονισμός των δρόμων και η μετατροπή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, με έμφαση στην κίνηση των πεζών και τη βελτίωση της προσβασιμότητας για όλες τις ομάδες πολιτών, καθώς και στην χρήση βιοκλιματικών υλικών. Πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» της Πράξης «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας», με προϋπολογισμό σε 6.877.080 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

