12 προσλήψεις στον Δήμο Πύλου - Νέστορος

Την υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη 12 ατόμων τακτικού προσωπικού προς ενίσχυση της στελέχωσης των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου Πύλου - Νέστορος, μέσω του Ειδικού Κύκλου Ετήσιου Προγραμματισμού προσλήψεων του 2026, με κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας από ανταποδοτικά έσοδα, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση.

Ειδικότερα, η υποβολή του αιτήματος αφορά ΔΕ επόπτη καθαριότητας, ΔΕ οδηγό και ΔΕ τεχνικό – ηλεκτρολόγο, καθώς και 9 ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, παρατήρησε, μεταξύ άλλων, ότι “στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας από την προκήρυξη 3Κ/2018 υπήρχαν 10 μόνιμοι υπάλληλοι και ένας ΙΔΑΧ, οι οποίοι είτε για λόγους συνυπηρέτησης είτε για λόγους υγείας είτε για λόγους εκλογής ως αιρετοί, είχαν αποσπαστεί σε άλλους Δήμους, με αποτέλεσμα να είχε δημιουργηθεί πρόβλημα λειτουργίας του Τμήματος, οι οποίοι τελικά δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 105 του ν. 5225/2025 μετατάχθηκαν κενώνοντας τις δεσμευμένες θέσεις με την προσδοκία της Υπηρεσίας να καλυφθούν από τον ειδικό κύκλο προσλήψεων 2026”.

Συνεχίζοντας, επισήμανε πως ο Δήμος ζητεί την κάλυψη των 12 κενών θέσεων με βάση αυτό, αλλά και: “Την υποστελέχωση λόγω έλλειψης τακτικού προσωπικού και τις συνταξιοδοτήσεις που επίκεινται στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Τη μεγάλη έκταση που καταλαμβάνει ο Καλλικρατικός Δήμος Πύλου - Νέστορος και τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι καθόλη τη διάρκεια του έτους, αλλά ιδιαιτέρως κατά τη θερινή περίοδο, υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση. Και το ό,τι οι αυξημένες ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου δεν δύνανται να καλυφθούν μέσω των τριών 3 θέσεων, που εγκρίθηκαν προς κάλυψη για τις ανωτέρω υπηρεσίες με την αριθ. 29/27-10-2025 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου”.