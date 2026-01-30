Συνάντηση του δημάρχου Σπάρτης με τον νέο Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λακωνίας

Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λακωνίας, Πύραρχο Αθανάσιο Πλαντζά είχε σήμερα ο δήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα, παρουσία και του αρμόδιου Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Δημοσθένη Κακούρου, συζητήθηκε ο κρίσιμος ρόλος της Πυροσβεστικής και η αγαστή συνεργασία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης, όπως στην πρόσφατη περίπτωση εκδήλωσης ακραίων καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων της 26ης Ιανουαρίου.

Άλλωστε, με αφορμή την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση τις πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου, η επικοινωνία του Δημάρχου Σπάρτης με τον νέο Διοικητή υπήρξε άμεση και διαρκής.

Ο κ. Βακαλόπουλος ευχήθηκε καλή επιτυχία στον κ. Πλαντζά για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, τονίζοντας ότι ο Δήμος Σπάρτης θα επικουρεί πάντοτε, όποτε κληθεί και χρειαστεί, τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες μέσω του άρτια εκπαιδευμένου και καταρτισμένου προσωπικού της Πολιτικής Προστασίας.