Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων διευθυντή στη "Φάρις"

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί το διοικητικό κενό που έχει προκύψει μετά τη συνταξιοδότηση του Νίκου Φίσκιλη, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι η απουσία διευθυντή δημιουργεί δυσχέρειες στη λειτουργία της Φάρις, η οποία υλοποιεί ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων. Σύμφωνα με την εισήγηση, η πλήρωση της θέσης διευθυντή προβλέπεται να γίνει μέσω προκήρυξης, όπως ορίζει η νομοθεσία, ωστόσο η διαδικασία χαρακτηρίζεται χρονοβόρα. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η προσωρινή ανάθεση καθηκόντων, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Η επιλογή της κας Σταθοπούλου αιτιολογήθηκε από τη μακρόχρονη εμπειρία της στη διοικητική και οικονομική διαχείριση, καθώς και από τη γνώση της λειτουργίας της Φάρις. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη του προγραμματισμού, της εποπτείας και του συντονισμού των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα, την ομαλή λειτουργία και την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Tο ζήτημα της ανάγκης ύπαρξης διευθυντή στη Φάρις έχει αποτελέσει επανειλημμένα σημείο αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να έχει τονίσει σε πολλές περιπτώσεις ότι η παρατεταμένη απουσία διευθυντικής θέσης δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Σωφρονάς, ο οποίος μέσα από τις διαρκείς επισημάνσεις του για το θέμα συνετέλεσε σε αυτή την εξέλιξη, χρησιμοποίησε τον ιατρικό όρο “εμβάλωμα” για τη διαδικασία αυτή, τονίζοντας πως η προϊσταμένη του τμήματος οικονομικής διαχείρισης λογοδοτεί κανονικά στον διευθυντή, με την διπλή αρμοδιότητα να αφήνει κενά ως προς τον έλεγχο.

Ο ίδιος έκανε λόγο για αντιφάσεις στη συγκεκριμένη θέση, χαιρετίζοντας σε κάθε περίπτωση το γεγονός πως υπάρχει ένα υπεύθυνος πια στο σκέλος αυτό. Οπως είπε, μεταξύ άλλων θα πρέπει η θέση αυτή να εστιάσει και στις χρηματοδοτικές πηγές, μέσω των πολλών καθηκόντων που καλείται να επωμιστεί. Ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης απάντησε λέγοντας πως ο διευθυντής θα ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την αισιοδοξία του πως η Κοινωφελής Επιχείρηση θα έχει μια σημαντική βοήθεια από εδώ και πέρα. Στο ίδιο πλαίσιο, ο αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας σχολίασε πως η κα Σταθοπούλου έχει εμπειρία και τις ανάλογες γνώσεις, εκτιμώντας πως μπορεί να βοηθήσει μέσα από αυτή τη θέση. Ο ίδιος, εξήρε τη δουλειά της, με βάση και τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε πρόσφατα.

Ο Τάσος Πολυχρονόπουλος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, υπογράμμισε πως μετά από ένα διάστημα χρόνων το θέμα επιτέλους μπήκε στις ράγες, υπογραμμίζοντας πως μέχρι πρότινος το ζήτημα δεν αντιμετωπίστηκε όπως έπρεπε. Για το θέμα, η αντιπολίτευση ψήφισε παρών, κρατώντας τις επιφυλάξεις για το πόσο θα είναι γόνιμη η επιλογή που έγινε.

Τ.Αν.