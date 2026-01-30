Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας: Αύξηση εγγραφών, υψηλές επιδόσεις και διεθνείς διακρίσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΩΚ Στάθης Γυφτάκης, το Δημοτικό Ωδείο κατέγραψε συνολικά 526 εγγραφές σπουδαστών για ολόκληρο το σχολικό έτος, επίδοση που συγκαταλέγεται στις υψηλότερες των τελευταίων ετών. Παράλληλα, σημειώθηκαν διαγραφές σπουδαστών, φαινόμενο που αποδόθηκε κυρίως σε αυξημένες σχολικές υποχρεώσεις, εξετάσεις και οικονομικούς λόγους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις απολυτήριες εξετάσεις, κατά τις οποίες συνολικά έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας 240 σπουδαστές και σπουδάστριες, με αρκετούς από αυτούς να λαμβάνουν υψηλές διακρίσεις.

Οι απολυτήριες εξετάσεις του ΔΩΚ στην σχολική χρονιά 2024 - 2025 ήταν εντυπωσιακές, καθώς αποφοίτησαν επιτυχώς έξι σπουδαστές, ενώ κάποιοι από αυτούς τιμήθηκαν με τις ανώτερες δυνατές διακρίσεις. Οι σπουδαστές που αποφοίτησαν είναι οι: Κατερίνα Χρυσανθακοπούλου (Δίπλωμα φλάουτου με ράμφος με Άριστα), Παναγιώτης Μπάκας (Δίπλωμα Ευφωνίου με Άριστα), Φιάλο Όλια (Δίπλωμα πιάνου με Λίαν Καλώς) Γεώργιος Θερριός (Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής με Άριστα), Δημήτριος Αργυρόπουλος (Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής με Άριστα), Κωνσταντίνα Μαλαπάνη (Δίπλωμα Κιθάρας με Άριστα και Α’ Βραβείο) και Ερικκέτη Παναγιωτοπούλου (Πτυχίο Κιθάρας με Άριστα). Στις γενικές επισημάνσεις της εισήγησης υπογραμμίστηκε ότι το εκπαιδευτικό έτος 2024–2025 υπήρξε ιδιαίτερα πλούσιο σε δράσεις και διακρίσεις, με έντονη εξωστρέφεια και σημαντικά αποτελέσματα για τους σπουδαστές. Όπως σημειώθηκε, πολλοί μαθητές του Δημοτικού Ωδείου διακρίθηκαν σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, ενώ αρκετοί κατάφεραν να εισαχθούν σε ανώτατα μουσικά και μουσικολογικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γεγονός που καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο σπουδών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στη λειτουργία των μουσικών συνόλων, τα οποία αποτέλεσαν ισχυρό εκπαιδευτικό κίνητρο, ενισχύοντας τόσο τη συλλογική δημιουργία όσο και την ατομική εξέλιξη των σπουδαστών.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Σωφρονάς ζήτησε ο απολογισμός να συνοδευτεί με οικονομικά στοιχεία σε συνάρτηση με τους μαθητές, τονίζοντας ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης ότι θα αναλυθούν σε συζήτηση που θα γίνει με τους καλλιτεχνικούς διευθυντές. Σε άλλο σημείο, ο κ. Σωφρονάς πρότεινε να μειωθούν ενδεχομένως κάποιες δράσεις του ΔΩΚ που δεν έχουν μεγάλη απήχηση και να πέσει το βάρος στις μεγαλύτερες διοργανώσεις με προβολή σε διεθνές επίπεδο, επισήμανση που βρήκε σύμφωνο και τον αντιδήμαρχο Παντελή Δρούγα, ο οποίος μίλησε με κολακευτικά λόγια για την πορεία του Στάθη Γυφτάκη. Αντίθετα, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου εκτίμησε πως δεν πρέπει να δοθεί βάση μόνο στα λαοφιλή event, εκτιμώντας πως χρειάζονται και τα υπόλοιπα.

Τ.Αν.