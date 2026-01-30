Κανονισμός λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Τριφυλίας

Την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τριφυλίας καλείται να συζητήσει και να αποφασίσει η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας που συνεδριάζει τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 12 ώρα το μεσημέρι.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι η έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης από το Δήμο Τριφυλίας στους αντιδημάρχους Μαρία Παναγοπούλου και Σωτήρη Μπακούρο. Η έγκριση ή μη του πρακτικού 2 για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια – εξοπλισμός παιδικών χαρών του Δήμου Τριφυλίας». Τροποποίηση της 17/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης κατά τη διοργάνωση θρησκευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου. Έγκριση ή μη του πρακτικού 3 για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών Προσώπων ΔΕ Αετού – Αυλώνος – Κυπαρισσίας – Τριπύλης».

Κ.Μπ.