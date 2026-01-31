Νέο σκηνικό έντασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Πρόταση στο ΥΠΕΣ για… ειδικό όργανο που θα επιβάλλει ακόμη και έκπτωση συμβούλων!

Νέες εντάσεις κι έντονες αντιπαραθέσεις προκλήθηκαν ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, το απόγευμα της Πέμπτης, που οδήγησαν σε διακοπή της συνεδρίασης, με αφορμή έγγραφο του προέδρου του Σώματος προς το υπουργείο Εσωτερικών, με το οποίο πρότεινε τη θέσπιση ειδικού οργάνου που θα επιβάλει ακόμα και την έκπτωση δημοτικών συμβούλων(!), για θέματα συμπεριφοράς, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και υποτροπής.

Το έγγραφο αυτό αποκάλυψε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς, επικρίνοντας δριμύτατα τον πρόεδρο Αναστάσιο Ηλιόπουλο, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την πρόταση για έκπτωση, γιατί ενώ αναφέρει προς το υπουργείο πως ο σύμβουλος Σπύρος Χανδρινός είπε “φασίστες” τους συμβούλους, εκτός μικροφώνου, αποκρύβει τους χαρακτηρισμούς του δημάρχου “αλήτη” και “παλιόπαιδο” σε βάρος του κ. Χανδρινού, οι οποίοι είχαν καταγραφεί.

Επίθεση στον πρόεδρο εξαπέλυσε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, επισημαίνοντας ότι είναι πρόεδρος όλου του Συμβουλίου και όχι της πλειοψηφίας, ενώ ο κ. Χανδρινός αποκάλεσε ψεύτη τον δήμαρχο, γιατί λέει ψέματα, υποστηρίζοντας πως τους είπε “φασίστες”, ενώ, όπως επέμεινε, αυτός μίλησε για φασίζουσα συμπεριφορά.

Αντιδρώντας, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι “το χάλι του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ξεπεράσει κάθε όριο”, κατηγόρησε τον κ. Χανδρινό πως “μας εξυβρίζει και μας απειλεί και χειροδικεί” και παραδέχθηκε ότι “εκείνο το βράδυ ξέφυγα, αλλά μας είπατε φασίστες. Είπα δύο κουβέντες παραπάνω και ζήτησα συγγνώμη”. Επίσης, εγκάλεσε τον κ. Τζαμουράνη, που κάθεται και ακούει και δεν επιπλήττει τον κ. Χανδρινό.

Αντιδρώντας ο κ. Τζαμουράνης απάντησε στον δήμαρχο ότι αυτός αποκάλεσε αλήτη τον κ. Χανδρινό και τον προκάλεσε να διαβάσει τα πρακτικά της συνεδρίασης, που δεν αναφέρουν τον χαρακτηρισμό “φασίστες”, ενώ παρατήρησε ότι η παράταξή του δεν ασχολήθηκε με τη χειροδικία αντιδημάρχου σε βάρος εργαζόμενου.

Γ.Σ.

(Φωτογραφία αρχείου)