Δήμος Καλαμάτας: Ζημιές στο οδικό δίκτυο Κοινοτήτων λόγω της κακοκαιρίας

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου τον Δήμο Καλαμάτας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Παντελή Δρούγα, από την κακοκαιρία δεν κινδύνευσαν ζωές ή κατοικίες.

Ωστόσο λόγω των κατολισθήσεων, συνοδά φαινόμενα των βροχοπτώσεων, υπήρξαν ζημιές στο οδικό δίκτυο στις Κοινότητες Αρφαρών, Πηδήματος, Αγρίλου, Σταματινού, Πλατέος και Ελαιοχωρίου. Στις εν λόγω περιοχές λόγω της υπερφόρτωσης των πρανών με ύδατα, σημειώθηκαν κατολισθήσεις πρανών, μεταφορά φερτών υλικών (χώματα, πέτρες κ.λπ.) με αποτέλεσμα τις εκτεταμένες φθορές στην δημοτική και αγροτική οδοποιία.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, αποτέλεσμα αυτών ήταν να υποχωρήσει το οδόστρωμα, επεμβαίνοντας συνεργεία των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κατολίσθηση, σημειώθηκε επίσης, στην περιοχή "Φιλοθέη" της πόλης της Καλαμάτας και σε μικρότερη έκταση και στην Κοινότητα Βέργας. Ο Δήμος Καλαμάτας, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των καταστροφών, τη σοβαρή επιβάρυνση της αγροτικής οδοποιίας και τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης σε περίπτωση νέων καιρικών φαινομένων, θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να αιτηθεί την κήρυξη των ανωτέρω Κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση χρηματοδότηση για υλοποίηση των αναγκαίων έργων αποκατάστασης και πρόληψης.