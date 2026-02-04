Αιχμές της αντιπολίτευσης στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν τα οικονομικά στοιχεία του 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα συνολικά έσοδα του Δήμου για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 67.944.888,23 ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 54.206.286,24 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου στις 31 Δεκεμβρίου 2025 διαμορφώθηκε στο ποσό των 13.772.210,08 ευρώ. Η εισήγηση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της μηνιαίας υποχρέωσης ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, αρμοδιότητα που ασκεί πλέον η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου σχολίασε πως τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά, τονίζοντας πως σε κάποιες περιπτώσεις το ποσοστό εκτέλεσης ξεπέρασε το 100%. Υστερα από ερώτηση της αντιπολίτευσης, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπογράμμισε ως προς τις υποχρεώσεις έναντι των προμηθευτών πως το 2024 ο Δήμος έκλεισε με περίπου 3,5 εκατ. ευρώ και πέρυσι με περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, κάνοντας λόγο για πολύ καλή απόδοση πληρωμών. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης στάθηκε στα έσοδα από επενδυτικές δαπάνες, τονίζοντας πως υστερούν σε σχέση με τις δαπάνες των έργων. Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος παρατήρησε πως το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων είναι από την φορολογία και τα τέλη, λέγοντας πως τα κρατικά χρήματα είναι κάθε χρόνο και λιγότερα. Ο ίδιος εστίασε στις κατασχέσεις από λογαριασμούς συνδημοτών που χρωστούσαν ποσά από παρελθόντα έτη, αφήνοντας αιχμές για ξεχωριστές περιπτώσεις διαχείρισης, χωρίς μάλιστα ειδοποιήσεις κάποιες φορές. Ο κ. Οικονομάκος αναφέρθηκε ακόμα σε περιπτώσεις που χρωστούν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, με αποτέλεσμα να μην μειώνονται οι οικονομικές τρύπες προηγούμενων χρόνων. Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός πρόσθεσε πως τα ποσοστά για τα οποία θριαμβολογεί η δημοτική αρχή προέρχονται από τις τσέπες των πολιτών, σχολιάζοντας πως στην πράξη δεν είναι αποδοτικά. Ο εντεταλμένος σύμβουλος αρμόδιος για τη Δημοτική Περιουσία Γιώργος Φάβας επεσήμανε πως οι επενδυτικές δαπάνες συνδέονται με τα προγράμματα που έχει εκμεταλλευτεί ο Δήμος, προκειμένου να εκτελεστούν έργα, με το ποσοστό να είναι σχεδόν αντίστοιχο. Ο ίδιος διαφώνησε με την τοποθέτηση ότι “ο Δήμος πήρε από την τσέπη των πολιτών” επειδή στην κατηγορία “Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα” το ποσοστό ξεπερνάει στο 130%, υπογραμμίζοντας πως οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο. Παράλληλα, υπενθύμισε πως στις ρυθμίσεις που έγιναν το 2019 και το 2021 μέσα από τις 120 δόσεις, ένας σημαντικός αριθμός οφειλετών δεν προσήλθε για τη διαδικασία, παρά τις προσκλήσεις που έγιναν. Ο κ. Φάβας εκτίμησε σε ό,τι αφορά τα εκατομμύρια που εκρεμμούν από οφειλές παλιότερων χρόνων πως δεν θα εισπραχθούν, πέραν κάποιων περιπτώσεων που έχουν να κάνουν με απαλλοτριώσεις κ.τ.λ., προβλέποντας κρατική παρέμβαση για το θέμα. Κλείνοντας, η κα Κουμάντου αναφέρθηκε στην εξάντληση των μέτρων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, τονίζοντας πως όπου διαπιστώθηκαν λάθη διαγράφτηκαν οι προσαυξήσεις.

Τ.Αν.