ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: Στον αέρα η σίτιση στους παιδικούς σταθμούς

Πράγμα που σημαίνει ότι οι γονείς, όπως ήδη πράττουν τις τελευταίες ημέρες, θα πρέπει να συνεχίζουν να φροντίζουν για τη σίτιση των παιδιών τους στέλνοντας οι ίδιοι φαγητό με ταπεράκια σε καθημερινή βάση.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους γονείς, αφού όπως μας μεταφέρουν χαρακτηριστικά ο δήμος πέρα από τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουν οι παιδικοί σταθμοί δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει ούτε τα βασικά που είναι η σίτιση των παιδιών.

Σε ότι αφορά το διαγωνισμό που είχε γίνει για «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και του ΚΑΠΗ του Δήμου Τριφυλίας», σε χθεσινή της έκτακτη συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που πρότεινε την απόρριψη της προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Η επιτροπή διαγωνισμού στις παρατηρήσεις της στο στάδιο του οικονομικού ελέγχου αναφέρει :«Σύμφωνα με τη διακήρυξη :1.Η οικονομική προσφορά του προσφέροντα δεν έχει συνταχθεί και υπογραφεί ψηφιακά και τα στοιχεία που

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του συστήματος δεν ταυτίζονται. 2.Ο προσφέροντας δεν κατέθεσε Βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο ή Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του ΓΕΜΗ 3. Το Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας δεν είναι εμπρόθεσμο».

Στην ίδια απόφαση της η Δημοτική Επιτροπή πέρα από την ακύρωση του διαγωνισμού, προχωρά με διαδικασία εξπρές για τη διενέργεια νέου διαγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα «Εγκρίνει εκ νέου διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και του ΚΑΠΗ του Δήμου Τριφυλίας». Αποφασίζει να μην τηρηθεί η προθεσμία των δεκαπέντε ημερών για την υποβολή προσφορών αλλά οκτώ ημερών από την πρόσκληση δημάρχου.

Αποφασίζει η αξιολόγηση των προσφορών να γίνει σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης (προσφορά και δικαιολογητικά συμμετοχής) από την επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ.102/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγοντος, θα ληφθεί υπόψη η αριθ.32/2025 μελέτη του αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού οργάνωσης και πληροφορικής καθώς και η αριθ.15426/10.11.2025 διακήρυξη. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Τριφυλίας για την ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ της σχετικής πρόσκλησης».

Κ.Μπ.