Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2026 18:30

Καλαμάτα: Στο Δημαρχείο μεταφέρεται το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών

H αποδοχή της 1ης τροποποίησης της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» ψηφίστηκε στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Οπως ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης, η δομή πρόκειται να μεταφερθεί στο νέο Δημαρχείο, ενώ η παράταση της πράξης θα ισχύσει έως τις 31/05/2027, με το ποσό να διαμορφώνεται στις 362.500 ευρώ. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης διατύπωσε τους προβληματισμούς του γύρω από την μετακίνηση της δομής, μιας και πρόκειται για μια ευαίσθητη κατηγορία που χρειάζεται ειδική προσέγγιση.

Ο κ. Μαρινάκης, αναλύοντας τους λόγους της απόφασης αυτής, στάθηκε στον αριθμό του προσωπικού που απαιτείται σε συνάρτηση με τους χώρους που χρειάζεται η δομή για να πραγματοποιούνται οι συνεδρίες και οτιδήποτε άλλο. Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος τόνισε την ανάγκη η δομή να συνεχίσει τη λειτουργία της και μετά το 2027, με οποιοδήποτε τρόπο, ενώ ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε πως είναι ένα θέμα που απασχολεί την ΚΕΔΕ και την ΠΕΔ, υπογραμμίζοντας πως οι δομές αυτές είναι πολύ σημαντικές.

