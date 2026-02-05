Υποψήφιος εκ νέου για τον Δήμο Καλαμάτας το 2028 ο Θανάσης Βασιλόπουλος

Την πρόθεσή του να διεκδικήσει νέα θητεία στον Δήμο Καλαμάτας στις δημοτικές εκλογές του 2028 ανακοίνωσε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά την εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας της δημοτικής παράταξης «Δημιουργική Πρωτοβουλία».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στον πολυχώρο Α49, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, παρουσία μελών και συνεργατών της παράταξης. Με την ανακοίνωσή του, ο κ. Βασιλόπουλος έβαλε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να προσανατολίζεται σε άλλες πολιτικές θέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένος στη δημοτική αυτοδιοίκηση και στο έργο του Δήμου.

Στην ομιλία του ευχαρίστησε τα στελέχη και τους συνεργάτες για την καθημερινή προσπάθεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής δουλειάς για την πρόοδο της πόλης. Παράλληλα προχώρησε σε σύντομο απολογισμό της μέχρι σήμερα θητείας, αναφερόμενος στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και στους στόχους που έχουν τεθεί για τα επόμενα χρόνια.

Ο ίδιος τόνισε πως έχουν γίνει και έργα τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στο προεκλογικό πρόγραμμα, προκύπτοντας από τις ανάγκες της κοινωνίας και ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν. «Η Καλαμάτα αλλάζει με έργο στην πράξη», σημείωσε, ενώ κλείνοντας τόνισε: «Σας ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Συνεχίζουμε μαζί».

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς.