Ομόφωνη παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και της Κινητής Μονάδας Μεσσηνίας έως το 2027 - Αγωνία για την επόμενη μέρα

Οι δήμοι καλούνται να διαχειριστούν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών παροχών, από επιδόματα και διοικητική υποστήριξη έως την αντιμετώπιση της αστεγίας, καλύπτοντας συχνά κενά του ευρύτερου κοινωνικού κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Κοινότητας και η Κινητή Μονάδα του Δήμου Καλαμάτας αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, γι’ αυτό και την περασμένη Τρίτη εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η τροποποίηση της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027». Η τροποποίηση αφορά την παράταση της πράξης έως τις 31 Μαΐου 2027, καθώς και την αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, το οποίο πλέον διαμορφώνεται στο ποσό των 1.035.247,50 ευρώ.

Ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης ενημέρωσε ότι στο Κέντρο απασχολούνται 14 εργαζόμενοι, οι οποίοι σηκώνουν -όπως χαρακτηριστικά ανέφερε- όλο το βάρος, μαζί με την Πρόνοια. Ο ίδιος ενημέρωσε πως η δομή διαχειρίζεται επιδόματα αναπηρίας, διατροφής, συνταξιοδοτικά ζητήματα και υποθέσεις αστεγίας, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει και το σύνολο της σχετικής διοικητικής διεκπεραίωσης.

Ο κ. Μαρινάκης εκτίμησε πως η λειτουργία της δομής θα παραταθεί και πέραν του 2027, καθώς έχει πλέον εμπεδωθεί στη συνείδηση της κοινωνίας ως αναγκαία υπηρεσία. Ωστόσο, επεσήμανε ότι μετά τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου η χρηματοδότηση ενδέχεται να μην καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ το λόγο αυτό, ο Δήμος Καλαμάτας έχει ήδη εκφράσει όπως είπε την πρόθεση να συνεχιστεί η λειτουργία είτε μέσω κρατικής χρηματοδότησης -τουλάχιστον σε πρώτη φάση- είτε μέσω άλλου χρηματοδοτικού προγράμματος. «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υφίστανται αυτές οι υπηρεσίες, γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει Δήμος —όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά κανένας στη χώρα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση της αντιπολίτευσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η υπηρεσία να επεκτείνει τη δράση της, εξυπηρετώντας μία ημέρα την εβδομάδα, επιτόπου, έδρες άλλων δήμων που δεν διαθέτουν Κέντρο Κοινότητας, προκειμένου να βοηθήσει πολίτες που αδυνατούν να μετακινηθούν.