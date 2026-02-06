Διαχρονικό «αγκάθι» τα δεσμευμένα οικόπεδα στην Καλαμάτα - Πρόταση για να ξεμπλοκάρει η διαδικασία

Ένα από τα πιο παλιά και σύνθετα πολεοδομικά ζητήματα της Καλαμάτας, αυτό των δεσμευμένων ιδιοκτησιών που παραμένουν «παγωμένες» ακόμη και επί δεκαετίες, βρέθηκε στο επίκεντρο της τελευταίας ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.

Μέσω της συζήτησης μάλιστα, προαναγγέλθηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο-πρόταση με ιεράρχηση των περιπτώσεων, προκειμένου να υπάρξει επιτέλους αποσυμφόρηση και αποκατάσταση ιδιοκτητών, ανάλογα με τη σημασία κάθε χώρου και τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.

Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, θέτοντας συγκεκριμένο παράδειγμα ακινήτου στην οδό Λείκων. Όπως ανέφερε, πρόκειται για οικόπεδο δεσμευμένο ως κοινόχρηστος χώρος από το 1989 (!), με τους ιδιοκτήτες να ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο, καθώς οι στεγαστικές τους ανάγκες επιβάλλουν λύση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ιδιοκτήτες πρότειναν είτε τον αποχαρακτηρισμό του οικοπέδου, είτε την αποκατάστασή του σε άλλο ισάξιο χώρο, είτε την εξαγορά του από τον Δήμο ώστε να το αξιοποιήσει.

Ο κ. Τζαμουράνης σημείωσε ότι οι ιδιοκτήτες επικοινώνησαν με τη Διεύθυνση Πολεοδομίας, την οποία περιέγραψε ως μη φιλική, καθώς -όπως είπε- τους ζητήθηκε σειρά εγγράφων και ενεργειών, όπως πλήρες τοπογραφικό, παρότι σχετικά στοιχεία υπάρχουν ήδη στην υπηρεσία, προκειμένου να ξεκινήσει η εξέταση του αιτήματος, παρ’ όλο που προσκόμισαν στοιχεία με την πλήρη περιγραφή του ακινήτου. Παράλληλα, τόνισε πως το ακίνητο, αντί να αξιοποιηθεί, χρησιμοποιείται ανεξέλεγκτα για πάνω από 35 χρόνια ως πάρκινγκ από περιοίκους. Επέκρινε ακόμη το γεγονός ότι ο εκάστοτε δημότης καλείται να προχωρήσει σε έξοδα για να συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και ζήτησε να μάθει τις προθέσεις του Δήμου για ανάλογες περιπτώσεις, τι συμβαίνει με τις πράξεις εφαρμογής και ποια κριτήρια έχουν θεσπιστεί, χαρακτηρίζοντας την αντιμετώπιση της υπηρεσίας προς τους ενδιαφερόμενους άστοχη.

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 1905

Απαντώντας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης δήλωσε ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και πιθανόν γι’ αυτό ζητήθηκαν αναλυτικά συμπληρωματικά στοιχεία, ενώ δεσμεύτηκε -καθώς δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη- να την ελέγξει. Ακόμα, τόνισε ότι στην πόλη υπάρχουν πολλές δεσμευμένες ιδιοκτησίες ακόμη και από το σχέδιο του 1905, υπογραμμίζοντας πως η διαδικασία συλλογής στοιχείων ζητείται από όλους για την εξακρίβωση και τεκμηρίωση των δεδομένων. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πρόκειται για σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την πόλη, καθώς πολλές περιπτώσεις έχουν φτάσει ακόμη και σε δικαστικές αποφάσεις. Ο κ. Κουτραφούρης σημείωσε ότι πρόσφατα εκσυγχρονίστηκε το νομικό πλαίσιο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες μετά από εύλογο χρονικό διάστημα να αποφεύγουν τη δικαστική οδό που παλαιότερα τους επιβάρυνε οικονομικά, ενώ παραδέχθηκε ότι οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες πρέπει να αποκατασταθούν είτε με αποζημίωση, είτε με άλλο οικόπεδο, είτε με αποχαρακτηρισμό.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η αρμόδια διεύθυνση ετοιμάζει σχέδιο-πρόταση με όλες τις σχετικές περιπτώσεις, το οποίο θα παρουσιαστεί σύντομα. Σε αυτό, θα γίνεται ιεράρχηση ανάλογα με τη σημασία κάθε χώρου -αν πρόκειται για κεντροβαρικό δρόμο, κοινόχρηστο χώρο όπως πλατεία ή κοινωφελή χώρο- ενώ θα ληφθεί υπόψη και το ΕΣΕΚ (Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων), το οποίο έχει ολοκληρωθεί με παρατηρήσεις της υπηρεσίας και θα έρθει προς έγκριση στα συλλογικά όργανα του Δήμου. Στη συνέχεια θα γίνει όπως είπε αξιολόγηση της σημασίας κάθε χώρου για τη λειτουργία της πόλης και της πολεοδομικής του σπουδαιότητας, με δεδομένο ότι οι οικονομικές δυνατότητες του Δήμου έχουν «ταβάνι». Όπως ανέφερε, οι αποζημιώσεις θα μπορούσαν να προχωρήσουν είτε μέσω του Πράσινου Ταμείου είτε μέσω δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ σημείωσε ότι η «τράπεζα γης» του Δήμου Καλαμάτας είναι σήμερα πολύ μικρή, εκτιμώντας ότι μια λύση θα μπορούσε να δοθεί από το Ασπρόχωμα.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου πρόσθεσε ότι το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου αποδεικνύει τη συνιδιοκτησία του αιτούντος, καθώς μπορεί να έχουν γίνει πολλές μεταβιβάσεις μετά την εγγραφή στην πολεοδομική μελέτη ή στους πίνακες, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία απλή. Κλείνοντας, ο Βασίλης Τζαμουράνης στάθηκε στις πράξεις εφαρμογής, λέγοντας πως αποτελούν το «όχημα» που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να επιλυθούν έστω μερικώς τέτοια ζητήματα, και ζήτησε χρονικό προσδιορισμό για το σχέδιο-πρόταση, επισημαίνοντας ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.

Ο Βασίλης Κουτραφούρης απάντησε ότι στόχος, σύμφωνα και με την πρόταση του Τμήματος Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, είναι να υπάρξει προτεραιοποίηση των χώρων σε μείζονος και ελάσσονος σημασίας, ώστε να απεγκλωβιστούν οι ιδιοκτήτες. Ο ίδιος εκτίμησε πως εντός διμήνου το επιχειρησιακό σχέδιο θα έρθει στο αρμόδιο συλλογικό όργανο, και κατόπιν η πρόταση της Διεύθυνσης.