Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά η λιτανεία της Βουλκανιώτισσας

Την υποβολή αιτήματος στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας για την ένταξη της λιτανείας της εικόνας της Παναγίας Βουλκανιώτισσας (από το μοναστήρι έως και τη Μεσσήνη, όλη τη νύχτα από την 1η πρωινή ώρα της 20ης Σεπτεμβρίου) στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, προχθές Τετάρτη το απόγευμα.

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος παρατήρησε ότι “η ένταξη της λιτανείας της εικόνας της Παναγίας Βουλκανιώτισσας είναι ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης, προστασίας και πολιτιστικής συνέχειας. Αποτελεί πράξη υψηλής πολιτιστικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής σημασίας για τον Δήμο Μεσσήνης”.

Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος εξήγησε ότι “για να ενδυναμώσουμε το αίτημα, έχουμε ζητήσει την έγκριση – πρόταση και από άλλους φορείς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Γενικά Αρχεία του Κράτους και Κοινότητες από όπου διέρχεται η λιτανεία της εικόνας” και ευχαρίστησε τον μητροπολίτη Μεσσηνίας που πρωτοστατεί.

Συνεχίζοντας, ενημέρωσε ότι ο Δήμος άμεσα θα υποβάλει φάκελο στο υπουργείο και τον Ιούνιο θα γίνει η κρίση, ενώ δήλωσε πως “είμαστε περήφανοι, που θα το παραδώσουμε ενισχυμένο στις επόμενες γενιές. Με την ένταξη θα έχουμε πολλαπλά οφέλη για τον τόπο μας”.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος προέτρεψε “να ενισχύσουμε το κομμάτι του θρησκευτικού τουρισμού”, επισήμανε ότι “Σαμαρίνα, Ανδρομονάστηρο και Βουλκάνο δεν έχει κανένας άλλος Δήμος” και ζήτησε “να μετέχει ο Δήμος στην τουριστική έκθεση του Μονάχου”.

Γ.Σ.