Καλαμάτα: Επιστολές συμμόρφωσης σε ιδιοκτήτες για αυθαίρετες ράμπες σε πεζοδρόμια  

Κατά τη συνεδρίαση, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, κατήγγειλε ότι σε νεόδμητες οικοδομές κατασκευάζονται αυθαίρετα πεζοδρόμια με κλίση, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση οχημάτων σε πιλοτές. Όπως τόνισε, το πεζοδρόμιο αποτελεί κοινόχρηστο χώρο και δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ιδιωτική υποδομή εξυπηρέτησης στάθμευσης. «Η κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπακούει στις προδιαγραφές του νόμου», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ολόκληρη η πρόσοψη οικοδομών καταλαμβάνεται από εισόδους πιλοτών. Πρόσθεσε μάλιστα πως, ιδιαίτερα σήμερα που η εξασφάλιση θέσης στάθμευσης αποτελεί δυσεύρετο αγαθό, ο Δήμος πρέπει να παρέμβει πιο ενεργά για την προστασία του δημόσιου χώρου. Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ενημέρωσε ότι έχουν ήδη κατατεθεί σχετικές περιπτώσεις στην υπηρεσία και έχουν αποσταλεί τα απαραίτητα έγγραφα προς ιδιοκτήτες, προκειμένου να προχωρήσουν σε άμεση συμμόρφωση. Το ζήτημα των πεζοδρομίων και της ανεξέλεγκτης διαμόρφωσής τους αναμένεται να επανέλθει, καθώς συνδέεται άμεσα τόσο με την προσβασιμότητα των πεζών όσο και με την καθημερινότητα των κατοίκων σε μια πόλη όπου η στάθμευση αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση.

Τ.Αν.