Το πρόγραμμα του 166ου Καρναβαλιού της Μεσσήνης

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 166 ου Καρναβαλιού της Μεσσήνης το οποίο υπόσχεται και φέτος κέφι και διασκέδαση.

Αναλυτικά:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ENΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/2

11:00 Το Σωματείο Εθελοντών «Εθελοντισμός για Όλους», μαζί με τη χορωδία του, θα γιορτάσει την Τσικνοπέμπτη στα γραφεία του.

11:30 Το άρμα του Μπεκρή με κεράσματα στους δρόμους της Μεθυσμένης Πολιτείας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2

18:00 Αποκριάτικο πάρτι από τη σχολή χορού “Kinisis ΤΕΧΝΗ” στην αίθουσα εκδηλώσεων «Kοσμάς».

22:00 Αποκριάτικο πάρτι από το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης στην «Αυλή».

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2

12:00 Παιδικό Αποκριάτικο πάρτι από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης στην αίθουσα εκδηλώσεων «Kouzis Events».

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2

18:00 Καλέσματα στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας.

ΠΕΜΠΤΗ 19/2

19:00 Κρυμμένος Θησαυρός στις οδούς 28ης Οκτωβρίου & Πλάτωνος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/2

19:00 Carnival Fiesta στην Πλατεία Ιωάννη Αλευρά Μεσσήνης (μικρή πλατεία).

20:00 Μασκέ πάρτι «Βάλε τη μάσκα σου και έλα» από τον Σύλλογο Γυναικών Μεσσήνης, στο Ideal Café.



ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2

11:00 Εργαστήρι Κατασκευής αποκριάτικης μάσκας από την Κοιν.Σ.Επ. «Ρέκτης» & Κατασκευή Χαρταετού στην Πλατεία Ιωάννη Αλευρά Μεσσήνης (μικρή πλατεία).

19:00 Φωτιά στην Δ.Κ. Μάδαινας από τον Σύλλογο «Αγία Τριάδα» Μάδαινας

20:00 Φωτιά στην Δ.Κ. Πιπερίτσας

21:00 Αποκριάτικος χορός Δημοτικής Φιλαρμονικής & του Χορευτικού Ομίλου Δήμου Μεσσήνης με το μουσικό σχήμα «Σπονδές» στην Αίθουσα εκδηλώσεων «Κοσμά».

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2

10:30 Συγκέντρωση πεζοπόρων τμημάτων «Παραμυθοσαλάτας» στην οδό Δημ. Κούτσικα (super -market Μουργή)

11:00 Παιδικό καρναβάλι «Παραμυθοσαλάτα». Παρέλαση συμμετεχόντων στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης.

11:30 Κρυμμένος Θησαυρός junior από τον Σύλλογο «Η Χαρά του Παιδιού» & Παιδικό Εργαστήρι κατασκευής αποκριάτικου στεφανιού με τις «Στρίγκλες». Ακολουθεί παιδικό καρναβαλικό πάρτι.

19:00 Αποκριάτικη Εκδήλωση «Παραδοσιακή Φωτιά» στο προαύλιο της εκκλησίας Δ.Κ. Πιλαλίστρας

19:30 Φωτιά στην πλατεία στην Δ.Κ. Μαυρομματίου

19:30 Φωτιά στην Δ.Κ. Λυκοτράφου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λυκοτράφου

20:00 Αναβίωση Παραδοσιακών δρώμενων «Φάγατε – Φάγαμε» & «Τυρής –Ταραμάς» από το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης, στη συμβολή των οδών Πολυτεχνείου και Τενέδου.

21:00 Παραδοσιακές φωτιές & Περατζάδα της Δημοτικής Φιλαρμονικής Μεσσήνης στις γειτονιές της πόλης.

Φωτιά στα Μπατζάκια μας στου Καίσαρη στην οδό Πολυτεχνείου.

Φωτιά του Συλλόγου Γυναικών Μεσσήνης στην οδό Δ. Κούτσικα 55 (έναντι φούρνου Μυλωνά).

Φωτιά στα Καρντασέικα.

Φωτιά του Θ.Ε.Μ στην πλατεία Μαρίνου Αντύπα, απέναντι από το Μουσείο Χαρακτικής «Τ. Κατσουλίδης».

Φωτιά του συλλόγου «Οι Φίλοι της Μεσσήνης» στην οδό Κυριακού.

Φωτιά στον Άγιο Δημήτριο στην οδό Κουτίφαρη(Λάι).

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/2

11:00 Παραδοσιακοί χοροί στην Κεντρική πλατεία και μετάβαση Φουστανελάδων στην Κρεμάλα.

12:00 Αναπαράσταση Δίκης και Απαγχονισμού της γριάς Συκούς από το Θ.Ε.Μ & Παραδοσιακά Κρεμάσματα στην Κρεμάλα.

13:00 Κεράσματα & παραδοσιακή φασολάδα από τον Σύλλογο Γυναικών Μεσσήνης στην Κρεμάλα.

14:30 Συγκέντρωση πεζοπόρων τμημάτων στην οδό Δημ. Κούτσικα (έναντι φούρνου Μυλωνά) .

14:30 Αναβίωση εθίμου «Η Βάμαινα με το μπουλούκι της» στους δρόμους της πόλης από τον Σύλλογο Γυναικών Μεσσήνης.

15:00 Έναρξη Καρναβαλικής Παρέλασης στην Κεντρική πλατεία Μεσσήνης -Βαρυσήμαντος λόγος του Βασιλιά Καρνάβαλου.

16:30 Μεγάλη μουσική συναυλία με τον καλλιτέχνη Sicario στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης.

Καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιούνται απoκριάτικα πάρτι στα καφέ-μπαρ, “Εβδόμη“, Ιζαμπώ, “Placebo”, “Rock café” στη Μεσσήνη.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΠΕΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/2

12:00 Εορτασμός Τσικνοπέμπτης «Όλη η Λογγά ένα τραπέζι» στη πλατεία της Δ.Κ. Λογγάς

Διοργάνωση : Οι σύλλογοι της Δ.Κ. Λογγάς : Πολιτιστικός Σύλλογος Αιπείας, Θεατρική Ομάδα Οδύσσειας (Θίασος Ν.Α. Πυλίας), Α.Ε. Λογγάς, Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Λογγάς

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/2

10:30 Κούλουμα στην πλατεία της Δ.Κ. Λογγάς Διοργάνωση : Εξωραϊστικός Μορφωτικός & Πολιτιστικός Αιπείας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2

20:00 Αποκριάτικη Εκδήλωση στο σχολείο Ανδρούσας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανδρούσας Μεσσηνίας «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος»

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2

18:00 «Το καρναβάλι του Μαλλιαρού» στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Μαγγανιακού της Δ.Κ. Μαγγανιακού. Διοργάνωση: Σύλλογος Απανταχού Μαγγανιακιτών

18:30 Φωτιά στην πλατεία της Δ.Κ. Ανδρούσας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανδρούσας Μεσσηνίας «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος»

19:00 Φωτιά στην Δ.Κ. Καλογερόραχης

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/2

09:00 Κούλουμα – Πέταγμα Χαρταετού στο γήπεδο Ανδρούσας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανδρούσας Μεσσηνίας «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2

12:00 Παραδοσιακό Λιώσιμο Παστού στην πλατεία της Δ.Κ. Στρεφίου από τον Νέο Πολιτιστικό Σύλλογο Στρεφίου «Ντεμπρίζ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2

10:00 Καρναβαλική Παρέλαση στα γύρω χωριά από τον Νέο Πολιτιστικό Σύλλογο Στρεφίου «Ντεμπρίζ»

22:00 Φωτιά & Disco Party στο κτίριο Συκικής της ΔΚ Στρεφίου από τον Νέο Πολιτιστικό Σύλλογο Στρεφίου «Ντεμπρίζ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/2

09:00 Πέταγμα χαρταετού στο γήπεδο Χατζή – Διοργάνωση Δ.Κ. Χατζή

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2

12:00 Παραδοσιακό Λιώσιμο Παστού στην πλατεία της Αρχαίας Μεσσήνης Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Μαυρομματαίων «Η Αρχαία Μεσσήνη».

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2

21:00 Φωτιά στη Βαλύρα.

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Συλλόγους Βαλύρας «Ο Θάμυρις», Σύλλογος Γυναικών Βαλύρας, Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «Αστήρ Βαλύρας», Δ.Κ. Βαλύρας.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/2/

11:00 Κούλουμα και πέταγμα χαρταετού στο γήπεδο Βαλύρας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2

11:00 Παραδοσιακό Λιώσιμο Παστού στην Δ.Κ. Δάρα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Δάρας»

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2

16:30 Καρναβαλική Παρέλαση περιμετρικά της πλατείας Πεταλιδίου, αποκριάτικα δρώμενα -χοροί – παραδοσιακό γλέντι.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/2

09:00 Πέταγμα χαρταετού στην τοποθεσία «Φάρος» παραλίας Πεταλιδίου.

Συμμετέχουν: Η Δ.Κ. Πεταλιδίου, ο Σύλλογος Γυναικών Πεταλιδίου, μαθητές και Σύλλογοι Γονέων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου Πεταλιδίου, Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2

19:00 Αποκριάτικη εκδήλωση για παιδιά : Face Painting, αποκριάτικο πάρτι.