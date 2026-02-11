Απάντηση Κανάκη σε Καρβέλα για το μόλο στη Γιάλοβα

Απάντηση στις χθεσινές απαντητικές δηλώσεις του δημάρχου Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα στην “Ε” για την κατάρρευση του μόλου στη Γιάλοβα και το έργο αποκατάστασης των ζημιών σε λιμενικές εγκαταστάσεις από την κακοκαιρία “Ζορμπάς”, δίνει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Κανάκης.

Επικρίνοντας τον δήμαρχο, ο κ. Κανάκης αναφέρει:

“Όταν ο μόλος καταρρέει, η μνήμη πάει περίπατο. Η κατάρρευση τμήματος του μόλου στη Γιάλοβα είναι γεγονός. Δεν είναι άποψη, δεν είναι πολιτική κριτική, δεν είναι κακόβουλο σχόλιο. Είναι μπετόν που έπεσε.

Κι όμως, ο δήμαρχος Πύλου–Νέστορος, απαντώντας στην εφημερίδα Ελευθερία 10/2/26 κατάφερε να μετατρέψει ένα συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα σε άσκηση δημιουργικής γραφής.

Μας λέει λοιπόν ότι πρόκειται για έργο του Υπουργείου Υποδομών. Ωραία. Μόνο που το 2020 ο ίδιος άνθρωπος, με τον ίδιο τίτλο (δήμαρχος) και την ίδια υπογραφή, πανηγύριζε δημοσίως για τα 2,5 εκ. ευρώ που πήρε ο Δήμος από τον Ζορμπά. Να του θυμίσω την ΑΔΑ στο διαύγεια (Ψ47Β465ΧΘΞ-ΩΨΛ) 2.500.000€ για τον δήμο Μεσσήνης είναι άλλο ποσό 1.000.000€ και αφορά τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Πεταλιδίου. Τότε δεν θυμόμαστε να επρόκειτο για… παρεξήγηση ή για άλλο μόλο, άλλου δήμου, άλλης πραγματικότητας. Και εδώ αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον μέρος. Τα χρήματα εκείνα είχαν εγκριθεί για τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πύλου–Νέστορος. Όχι για θεωρητικές λιμενικές εγκαταστάσεις, όχι για φιλοσοφικές, ούτε για τον Δήμο Μεσσήνης.

Κι όμως, στην απάντησή του ο δήμαρχος δηλώνει ότι τα χρήματα αφορούν τις λιμενικές εγκαταστάσεις… του Δήμου Μεσσήνης. Εδώ πια δεν μιλάμε για πολιτική διαφωνία. Μιλάμε για γεωγραφικό μπέρδεμα, διοικητική σύγχυση και μια ελαφριά κρίση ταυτότητας.

Οπότε το ερώτημα τίθεται απλά και με κάθε καλή διάθεση; Κύριε Καρβέλα, σε ποιον δήμο έχετε εκλεγεί δήμαρχος; Στον Δήμο Πύλου–Νέστορος, που πανηγύριζε τα 2,5 εκατομμύρια; Στον Δήμο Μεσσήνης, που εμφανίζεται εκ των υστέρων ως δικαιούχος; Ή σε έναν τρίτο, φανταστικό δήμο, όπου οι μόλοι πέφτουν μόνοι τους και τα έργα είναι πάντα αρμοδιότητα κάποιου άλλου;

Γιατί οι πολίτες μπορεί να αντέχουν πολλά,αλλά δύσκολα αντέχουν έναν δήμαρχο που μπερδεύει τους μόλους, τα κονδύλια και κυρίως τον δήμο του. Και κάτι τελευταίο ο μόλος δεν κατέρρευσε από την κριτική.

Κατέρρευσε από την εγκατάλειψη. Στις 15 Οκτωβρίου 2020, η ΕΡΤ με επίσημο ρεπορτάζ ανακοίνωνε ότι ξεκινούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης των λιμανιών του Δήμου Πύλου–Νέστορος, μετά τις ζημιές που είχαν προκληθεί από την κακοκαιρία Ζορμπάς και με χρηματοδότηση 2,5 εκ. ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών (!)

Τότε, ο ίδιος ο δήμαρχος υπερηφανευόταν και είχε κάθε λόγο για έργο που αφορούσε άμεσα την περιοχή του και τους δημότες του. Σήμερα, όμως, σε απάντησή του για την κατάρρευση τμήματος του μόλου της Γιάλοβας, φαίνεται να έχει… κλοτσήσει το ίδιο του το ρεπορτάζ!”.