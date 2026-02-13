Δήμος Καλαμάτας: Σημαντικές εκπτώσεις εταιρειών για τον καθαρισμό οικοπέδων

Στην έγκριση της εισήγησης της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη στους διαγωνισμούς που αφορούν τον καθαρισμό οικοπέδων και την απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης για το έτος 2026.

Η απόφαση ελήφθη μετά την εξέταση του 1ου και 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, κατόπιν της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου. Οι συγκεκριμένες εργασίες εντάσσονται στον ετήσιο σχεδιασμό του Δήμου για την αντιπυρική προστασία, την πρόληψη κινδύνων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, μέσω της απομάκρυνσης ξερών χόρτων και επικίνδυνης βλάστησης σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους. Για τον «Καθαρισμό οικοπέδων (2026)», με προϋπολογισμό 79.992,40 ευρώ με ΦΠΑ, η οικονομική προσφορά του προσωρινού μειοδότη διαμορφώθηκε σε 42.358,77 ευρώ με ΦΠΑ. Αντίστοιχα, για τον «Καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης (2026)», προϋπολογισμού 69.985,60 ευρώ με ΦΠΑ, η προσφορά ανήλθε σε 48.689,84 ευρώ με ΦΠΑ.

Για τη διαφορά ανάμεσα σε προϋπολογισμό και προσφορές ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος την απέδωσε στο άνοιγμα της διαδικασίας ώστε να έρχονται μεγαλύτερες εκπτώσεις, τονίζοντας η πλευρά της παράταξης “Καλαμάτα Μετά” πως η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από δικιά της πίεση, μολονότι στην αρχή το ενδιαφέρον -όταν άνοιγαν προκλήσεις- ήταν από έναν και οι εκπτώσεις μηδενικές.