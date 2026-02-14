Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Ψηφίστηκε η αρχική πρόταση για βιολογικό Γαργαλιάνων

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας μεταφέρθηκαν οι κόντρες και οι αντιπαραθέσεις για τον βιολογικό καθαρισμό Γαργαλιάνων και πιο συγκεκριμένα για τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

Η ουσία είναι πως μετά από δύο ημέρες αντιπαραθέσεων είχε προηγηθεί στους Γαργαλιάνους η ενημέρωση επί της νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τριτοβάθμια επεξεργασία και κατάργηση του υποθαλάσσιου αγωγού και οι ανακοινώσεις επικεφαλής της αντιπολίτευσης, τελικά όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο υπερψηφίστηκε να προχωρήσει ο δήμος με την αρχική πρόταση και μελέτη, δηλαδή με τη δευτεροβάθμια επεξεργασία και την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού. Τη συγκεκριμένη πρόταση κατέθεσαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης και κατάφερε να υπερψηφιστεί με 12 έναντι 10 της πρότασης της δημοτικής αρχής, που ήταν να γίνει νέα πρόταση, η οποία παρουσιάστηκε προχθές στους Γαργαλιάνους.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ένταση και με τονδήμαρχο Γιώργο Λεβεντάκη να καταλογίζει ψεύδη στις ανακοινώσεις που είχαν προηγηθεί μέσα στην ημέρα από τους δύο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Άκη Κατρίτση και Χάιδω Παναγιωτοπούλου, ότι το έργο απεντάχθηκε, σημειώνοντας πως διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις και θίγουν ηθικά και τον ίδιο,ενώ τους κάλεσε να ζητήσουν συγγνώμη, διαφορετικά θα τους υποβάλει μήνυση.

Ο κ. Κατρίτσηςσημείωσε ότι υπάρχει απόφαση απένταξης του έργου από τις 14 Νοεμβρίου, με τον κ. Λεβεντάκη να τον ρωτά αν γνωρίζει ότι υπάρχει επόμενη φάση ένταξης του βιολογικού. Ο κ. Κατρίτσηςαπάντησε πως δεν υπάρχει τέτοια απόφαση και η κ. Παναγιωτοπούλου επεσήμανε ότι η πρόσκληση δεν είναι απόφαση. Ωστόσο ο δήμαρχος επέμεινε πως απλώς αλλάζει ο κωδικός, ενώ στη συνέχεια και με την αντιπαράθεση να συνεχίζεται, διάβασε και έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρείας που έχει αναλάβει το δίκτυο ότι το έργο προχωρά κανονικάόπως και η χρηματοδότησή του.

Η ένταση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα ακόμη με τον δήμαρχο να τους καταλογίζει ότι ψεύδονται και πως το έργο θα συνεχιστεί κανονικά και τους κ.κ.Κατρίτση και Παναγιωτοπούλου να υποστηρίζουν πως υπάρχει το χαρτί τηςαπένταξης από τις 14 Νοεμβρίου, ενώ στη συνέχεια ο κ. Λεβεντάκης αποχώρησε.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Κατρίτσης αναφέρθηκε στο ιστορικό ένταξης και χρηματοδότησης του έργου σημειώνοντας ότι είχε επισημάνει το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει,ωστόσο πριν ολοκληρώσει τον διέκοψε ο πρόεδρος του Συμβουλίου λέγοντάς του ότι τελείωσε ο χρόνος που είχε στη διάθεσή του, εν μέσω αντιδράσεων αρκετών συμβούλων.

Η κ. Παναγιωτοπούλου τόνισε πως «υπάρχει μια απόφαση απένταξης και δεν υπάρχει ένταξη σε νέα χρηματοδότηση και κάντε όσες μηνύσεις θέλετε». Σημείωσε επίσης ότι δεν έχουν ενημερωθεί γιατί απεντάχθηκε και πρόσθεσε πως «η νέα μελέτη που έχουν φέρει δεν είναι επιλέξιμη (από το νέο ΕΣΠΑ), να ελέγχετε αυτούς που σας συμβουλεύουν, κινδυνεύουμε να μη βρούμε νέα χρηματοδότηση». Κατέληξε λέγοντας -με τη συμφωνία και των άλλων παρατάξεων της αντιπολίτευσης- ότι «το αίτημά μας είναι να ληφθεί απόφαση το έργο να συνεχιστεί με την αρχική του μελέτη, γιατί αυτή η μελέτη (η πρόσφατη για τριτοβάθμια επεξεργασία) δεν είναι επιλέξιμη».

Σε παρέμβασή του ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος σημείωσε «πως είναι και οι δύο λάθος (οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης), έχει έρθει η νέα μετάβαση, είστε απληροφόρητοι, το έργο δεν έχει απενταχθεί, έκανε μετάβαση όπως και 69 δήμοι και μέσα σε αυτούς και εμείς».

Η επικεφαλής της ΛΑΣΥ Κατερίνα Τσιγκάνου ρώτησε «πώς προέκυψε η τριτοβάθμια επεξεργασία, μήπως επειδή απεντάχθηκε το έργο προέκυψε αυτή η μελέτη;».

Ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Αγγελόπουλος επεσήμανε ότι «το έργο το θέλουμε περισσότερο από τον καθένα, αλλά πλέον έχει δημιουργηθεί ανησυχία».

Ο Παναγιώτης Τσαφαράς τόνισε ότι δημιουργούνται ερωτήματα τι γίνεται με τη χρηματοδότηση και αν μπορεί να ενταχθεί η νέα μελέτη.

Ο πρόεδρος της ΔΚ Γαργαλιάνων Αριστομένης Καραχάλιος τόνισε πως θέλουν τη νέα τεχνολογία, θέλουν την τριτοβάθμια, αλλά και τον υποθαλάσσιο αγωγό, δυστυχώς όμως η τριτοβάθμια επεξεργασία δεν είναι επιλέξιμη.

Μηχανικοί από τους Γαργαλιάνους που τοποθετήθηκαν -ο Στέφανος Μαγγανάς και ο Νίκος Αναστασόπουλος πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Τριφυλίας- επεσήμαναν πως «είναι ρίσκο να αλλάξει η μελέτη και δεν πρέπει να πειραχτούν οι περιβαλλοντικοί όροι, όπως και ότι ο υποθαλάσσιος αγωγός θα πρέπει να κατασκευαστεί, θα είναι μπακαπ για όποιο πρόβλημα προκύψει».

