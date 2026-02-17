Καλαμάτα: Ενεργειακή αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου

Στη σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας τίθεται προς ψήφιση η έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Μητροπολιτικού Μεγάρου», συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027».

Η πράξη εντάσσεται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Καλαμάτας 2021-2027 και αφορά την αναβάθμιση δημόσιων κτιριακών υποδομών στην περιοχή παρέμβασης. Σύμφωνα με το σχέδιο της σύμβασης, ο Δήμος Καλαμάτας θα αναλάβει τον ρόλο του Δικαιούχου και Φορέα Υλοποίησης, καθώς η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, ως κύριος του έργου, δεν καλύπτει τις απαιτήσεις διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας που προβλέπονται για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

ΕΝΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 1975

Το Μητροπολιτικό Μέγαρο Μεσσηνίας βρίσκεται στην οδό Μητροπολίτου Μελετίου 13 στην Καλαμάτα και κατασκευάστηκε το 1975. Το κτίριο αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα – υπόγειο, ισόγειο, Α’ και Β’ όροφο. Στο υπόγειο στεγάζονται αποθηκευτικοί χώροι, αρχείο και μηχανοστάσιο, ενώ στο ισόγειο λειτουργούν γραφεία εξυπηρέτησης, κουζίνα, το γραφείο του Μητροπολίτη και το γραφείο του Πρωτοσύγκελου. Ο Α’ όροφος περιλαμβάνει την Αίθουσα του Θρόνου, βιβλιοθήκη, κειμηλιοθήκη, τραπεζαρία, κουζίνα και χώρο υποδοχής, ενώ στον Β’ όροφο βρίσκονται το Παρεκκλήσι, ο κοιτώνας του Μητροπολίτη, ξενώνες, κουζίνα, καθιστικό, καθημερινό και ιματιοθήκη. Αρχιτεκτονικά, το κτίριο διαθέτει διακοσμητικές κορνίζες περιμετρικά των κουφωμάτων και της όψης, έρκερ, κολώνες κυκλικής διατομής, σκοτίες και άλλα ιδιαίτερα μορφολογικά στοιχεία, τα οποία προβλέπεται να διατηρηθούν κατά την ενεργειακή αναβάθμιση. Η ενεργειακή αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του κτιρίου και στην ανάδειξη ενός εμβληματικού διοικητικού και εκκλησιαστικού χώρου της πόλης, με σεβασμό στα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά.