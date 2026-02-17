Παράταση και αύξηση χρηματοδότησης για το ΚΗΦΗ Καλαμάτας – Στη Δημοτική Επιτροπή η τροποποίηση

Στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας πρόκειται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση σήμερα η αποδοχή τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην πόλη της Καλαμάτας», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027».

Η εισήγηση αφορά τη συνέχιση λειτουργίας της κοινωνικής δομής, με παράταση της διάρκειας του έργου έως τις 31 Μαΐου του 2027 και αύξηση του προϋπολογισμού του. Το οικονομικό αντικείμενο αναπροσαρμόζεται από 409.779,39 ευρώ σε 521.825,78 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες και να διασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους. Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων αποτελεί μία από τις βασικές κοινωνικές δομές του Δήμου, παρέχοντας φροντίδα, υποστήριξη και δημιουργική απασχόληση σε ηλικιωμένους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως, ενώ παράλληλα ανακουφίζει τις οικογένειές τους. Η παράταση της χρηματοδότησης θεωρείται καθοριστική για τη συνέχιση της λειτουργίας του τα επόμενα χρόνια, καθώς πρόκειται για υπηρεσία με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα για την πόλη.

Για το ΚΗΦΗ, η διευθύντρια της Υπηρεσίας Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας Βάσω Τριανταφυλλίδη ενημέρωσε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι υπηρετούν και τα 10 άτομα προσωπικό που ορίστηκαν, επισημαίνοντας τις αυξημένες απαιτήσεις λόγω της σύνδεσης της δομής με ζητήματα υγείας που αφορούν ιδιαίτερες παθήσεις.

Όπως ανέφερε, η λειτουργία εξελίσσεται “βήμα-βήμα και με προσοχή”, καθώς κάθε ωφελούμενος χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση. * Την εγγραφή ενός ακόμα ωφελούμενου, του 19ου κατά σειρά, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Καλαμάτας, - στεγάζεται στο παλιό Δημαρχείο της οδού Θουκυδίδου , πρόκειται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Οπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της εισήγησης του αρμοδίου αντιδημάρχου Σαράντου Μαρινάκη, στις 24 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εγγραφή των πρώτων 17 ωφελούμενων στο ΚΗΦΗ και στις 8 Ιανουαρίου μιας ακόμα ωφελούμενης.