Καλαμάτα: Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» - Δεύτερο βραδινό τμήμα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο

Την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για Όλους» συνεχίζει ο Δήμος Καλαμάτας, ενός θεσμού που προάγει την υγεία, την ευεξία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος αθλητικών δραστηριοτήτων, που πραγματοποιούνται σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και κατηγορίες συμπολιτών. Στόχος είναι η ενίσχυση της καθημερινής άσκησης και η καλλιέργεια αθλητικής κουλτούρας στην τοπική κοινωνία.

Τα προγράμματα υλοποιούνται καθημερινά: στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Τέντα» και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας.

Οσον αφορά το Κολυμβητήριο, από τον μήνα Μάρτιο προστίθεται και δεύτερο βραδινό τμήμα, ενισχύοντας έτσι τη δυνατότητα συμμετοχής για όσους επιθυμούν να αθληθούν σε απογευματινές ώρες.

Το πρόγραμμα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο έτσι διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα: 9 π.μ.– 4 μ.μ., Τρίτη: 2 μ.μ. – 4 μ.μ. & 9 μ.μ. – 10 μ.μ., Τετάρτη: 9 π.μ. – 4 μ.μ., Πέμπτη: 9 π.μ. – 4 μ.μ. & 9 μ.μ. – 10 μ.μ., Παρασκευή: 2 μ.μ. – 4 μ.μ..

“Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» και να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους. Η άθληση αποτελεί επένδυση στην υγεία, στη σωματική και ψυχική ευεξία και στη συνολική ποιότητα ζωής” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας στο τηλ.: 2721360774.