Συζήτηση του δημάρχου Καλαμάτας με μαθητές του 16ου Δημοτικού Σχολείου και του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας

Επισκέψεις στο 16ο Δημοτικό Σχολείο και το 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας πραγματοποίησε σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, έχοντας την ευκαιρία να συνομιλήσει με μαθητές, με αφορμή τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τον δήμαρχο συνόδευε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας, Ηλίας Κουτίβας. Σημειώνεται ότι το 16ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας βραβεύτηκε από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης για τις δράσεις που υλοποίησε στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία», ενώ στις 3 Απριλίου αναμένεται να του απονεμηθεί η Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων κατά τη διάρκεια του 1ου Μαθητικού Φεστιβάλ Οικολογικών Σχολείων που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Όσον αφορά το 2ο Γυμνάσιο της πόλης, μαθητές θα συμμετάσχουν στη δράση «Λέμε την αλήθεια στην εξουσία».

Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, που τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των μαθητών ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πλαίσιο της συνάντησης του δημάρχου με μαθητές, έγιναν ερωτήσεις και δόθηκαν απαντήσεις πάνω σε θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα.