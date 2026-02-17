Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Πύλου - Νέστορος

Σύμφωνα με την απόφαση κηρύχθηκαν “για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι και ραγδαία βροχόπτωση), τα οποία εκδηλώθηκαν στις 13 Φεβρουαρίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα με έγγραφο του Δήμου στις 13/2.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για 3 μήνες, ήτοι έως και 13 Μαΐου 2026. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας”.