Προσωρινός ανάδοχος για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων Μεσσήνης - Καλαμάτας

Αυτό επισήμανε χθες ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, απαντώντας χθες σε σχετική μας ερώτηση.
Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι “στοδιαδημοτικό κυνοκομείο έχουμε αναδείξει προσωρινό ανάδοχο. Είμαστε στη διαδικασία της απόφασης για τον οριστικό ανάδοχο και προχωράει η διαδικασία κανονικά”.
Να υπενθυμίσουμε ότι το καταφύγιο πρόκειται να δημιουργηθεί σε αγροτεμάχιο 12.277,83 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση “Λιγδού ή Μακαρία” ιδιοκτησίας του Δήμου Μεσσήνης και έχει δυναμικότητα 40 θέσεις, σύμφωνα και με την άδεια ίδρυσης που εκδόθηκε την 1η Ιουλίου 2024.
Η υπόθεση της κατασκευής του διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τους Δήμους Μεσσήνης και Καλαμάτας σέρνεται από το 2020(!).
Γ.Σ.