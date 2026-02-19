Προσωρινός ανάδοχος για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων Μεσσήνης - Καλαμάτας

Προσωρινό ανάδοχο έχει το έργο του πολύπαθου διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Μεσσήνης (θα καλύπτει και τον Δήμο Καλαμάτας).

Αυτό επισήμανε χθες ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, απαντώντας χθες σε σχετική μας ερώτηση.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι “στοδιαδημοτικό κυνοκομείο έχουμε αναδείξει προσωρινό ανάδοχο. Είμαστε στη διαδικασία της απόφασης για τον οριστικό ανάδοχο και προχωράει η διαδικασία κανονικά”.

Να υπενθυμίσουμε ότι το καταφύγιο πρόκειται να δημιουργηθεί σε αγροτεμάχιο 12.277,83 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση “Λιγδού ή Μακαρία” ιδιοκτησίας του Δήμου Μεσσήνης και έχει δυναμικότητα 40 θέσεις, σύμφωνα και με την άδεια ίδρυσης που εκδόθηκε την 1η Ιουλίου 2024.

Η υπόθεση της κατασκευής του διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τους Δήμους Μεσσήνης και Καλαμάτας σέρνεται από το 2020(!).

Γ.Σ.