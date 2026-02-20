Φωνή αγωνίας για τον Ταΰγετο στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας - Ομόφωνη έγκριση υπομνήματος για τις καταστροφές

Η συζήτηση έγινε εν μέσω έντονης αγωνίας για την επόμενη ημέρα της περιοχής, καθώς οι συνεχείς κατολισθήσεις, οι ζημιές στο οδικό δίκτυο και ο αποκλεισμός οικισμών έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα, την πρόσβαση και την τοπική οικονομία.

Επαγγελματίες της εστίασης και του τουρισμού, κτηνοτρόφοι και παραγωγοί, έκαναν λόγο για απώλεια εισοδήματος, πτώση επισκεψιμότητας, αδυναμία λειτουργίας επιχειρήσεων αλλά και για μη δυνατότητα σε κάποιες περιπτώσεις να φτάσουν με ασφάλεια στα ίδια τους τα σπίτια. Στο υπόμνημα επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αποτέλεσμα διαχρονικής έλλειψης πρόληψης, απουσίας αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων και ανεπαρκούς συντήρησης του οδικού δικτύου και των υποδομών ομβρίων. Όπως τονίστηκε, τα προβλήματα επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο με φυσιολογικές βροχοπτώσεις, γεγονός που –σύμφωνα και με παλαιότερα πορίσματα επιστημονικών φορέων– αποδίδεται σε μη ορθή διευθέτηση υδάτων και ελλιπή τεχνικά έργα απορροής.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες ζήτησαν από τη δημοτική αρχή την άμεση και οριστική αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον δρόμο Καλαμάτας–Σπάρτης, την ουσιαστική αναβάθμιση του κεντρικού οδικού άξονα προς τα χωριά του Ταϋγέτου με νέα ασφαλτόστρωση, αποστραγγιστικά έργα, τεχνικές παρεμβάσεις και μέτρα προστασίας από βραχοπτώσεις, καθώς και τη δρομολόγηση νέας χάραξης όπου απαιτείται. Παράλληλα ζήτησαν ολοκληρωμένα έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής θωράκισης σε όλο το δίκτυο της περιοχής, συστηματική συντήρηση υποδομών και ενίσχυση προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον έθεσαν θέμα πλήρους αποζημίωσης για κατοικίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν, οικονομικής στήριξης λόγω απώλειας εισοδήματος, απαλλαγής από δημοτικά τέλη και φόρους για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους κατοίκους, καθώς και εξασφάλισης επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της περιοχής.

Συνολικά 43 πολίτες κατέθεσαν υπόμνημα, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η οποία διήρκησε πάνω από 2 ώρες, αρκετοί από τους ομιλητές εξέφρασαν την απογοήτευση τους, επισημαίνοντας ότι οι ζημιές εμφανίστηκαν στα ίδια ακριβώς σημεία όπου είχαν καταγραφεί και στις κατολισθήσεις του 2019. Όπως υποστήριξαν, το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν τότε, δεν αντιμετώπισαν την αιτία του προβλήματος.

Από την πλευρά της δημοτικής αρχής αναγνωρίστηκαν επιμέρους αστοχίες, ωστόσο τονίστηκε ότι σημαντικό ρόλο στις καταστροφές έπαιξε η ένταση της θεομηνίας. Το θέμα είχαν φέρει έτσι και αλλιώς προς συζήτηση ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης και ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος, ασκώντας δριμεία κριτική για τη στασιμότητα που υπήρξε για πολλά χρόνια αλλά και για τις προτεραιότητες που δίνονται μέσω της OXE αντί πρώτα να έχουν εξασφαλιστεί τα στοιχειώδη, με αποτέλεσμα η κατάσταση πλέον να έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ο κ. Τζαμουράνης επέκρινε τη δημοτική αρχή για επικοινωνιακή πολική και αντιμετώπιση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως “δεν αρκούν τα κίτρινα γιλέκα και να επισκεπτόμαστε τις πληγείσες περιοχές μετά την καταστροφή”. Ο κ. Οικονομάκος σχολίασε πως οι άνθρωποι του Ταϋγέτου είναι για μια ακόμα φορά στο ίδιο έργο θεατές, λέγοντας πως τα μπαλώματα που έγιναν είχαν ως αποτέλεσμα το πρόβλημα να οξυνθεί.

Ανάμεσα στις τοποθετήσεις που ακολούθησαν, ο πρόεδρος της Κοινότητας Αλαγονίας Γιώργος Καζάκος έκανε λόγο για δραματική κατάσταση, τονίζοντας πως δεν πρέπει να γίνει καμία αποκατάσταση προτού μαζευτούν τα νερά. Ο ίδιος, σχετικά με την προληπτική εκκένωση των οικισμών της Άνω Μεριάς και του Μαχαλά, αμφισβήτησε την διαδικασία, λέγοντας πως απομακρύνθηκαν απλά κάποιοι άνθρωποι με προβλήματα υγείας. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Μικρής Μαντίνειας Στέλιος Λιακέας υπενθύμισε πως η περιοχή χρειάζεται αντιπλημμυρική θωράκιση, σχολιάζοντας ευρύτερα πως οι πυρκαγιές στα δάση και οι παρεμβάσεις στα ρέματα έχουν ως αποτέλεσμα η φύση να “εκδικείται”. Ο ενοικιαστής του Τουριστικού Ταϋγέτου Κώστας Μπαρσίνικας επεσήμανε πως ο χώρος είναι κλεισμένος από παντού με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δουλέψει, την ίδια ώρα όπου ο Δήμος του σφράγισε προσφάτως -όπως είπε- το ΑΦΜ του, λόγω ποσού που οφείλει. Ο Παναγιώτης Σκαφιδάς, επαγγελματίας από την Αλαγονία, υπογράμμισε πως η περιοχή είναι απομονωμένη και ότι από την ίδια συζήτηση που είχε γίνει επί δημαρχίας Παναγιώτη Νίκα, δεν άλλαξε τίποτα. Ο ίδιος μάλιστα, πρότεινε -εφόσον ο Δήμος δεν μπορεί να διαθέσει χρήματα για την περιοχή- η Αλαγονία και ευρύτερα ο Ταϋγέτος να γίνει ανεξάρτητος Δήμος. Στη συνέχεια, δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης “Καλαμάτα Μετά” επέκριναν την απουσία έργων ώστε ο Ταϋγέτος να ανασάνει και όχι να βρίσκεται σε αυτή την τραγική κατάσταση, προτείνοντας μεταξύ άλλων ο Σπύρος Χανδρινός τη λύση του Ειδικού Αναπτυξιακού Σχεδίου, ώστε ο Δήμος να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τις ορεινές του περιοχές. Ο δε Κώστας Τσαπόγας, παρατήρησε πως η στιγμή αυτή στο Δ.Σ. είναι η χειρότερη για τον Θανάση Βασιλόπουλο επί των ημερών του ως δήμαρχος, καλώντας τον να αναλάβει τις ευθύνες του.

Ο πολιτικός μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Βασίλης Χρονόπουλος, έκανε λόγο για μηδενισμό μπροστά στα όσα έχουν πράξει οι τελευταίες δημοτικές αρχές και υπηρεσίες, λέγοντας πως έργα που τονίζονται στο υπόμνημα έχουν γίνει κατά το παρελθόν στην περιοχή και ότι αρκετοί δρόμοι είναι ανοιχτοί. Η τοποθέτηση του αυτή ξεσήκωσε αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους, ακολουθώντας έντονος διάλογος, με επαγγελματίες να τονίζουν πως κάποιοι από τους δρόμους έμειναν ανοιχτοί με δική τους συνεισφορά. Ο ίδιος, ενημέρωσε πως μετά τις όποιες αποκαταστάσεις, θα δοθεί βάση σε γεωτεχνικές μελέτες, ακολουθώντας οι ανάλογες κατασκευές, με την προϋπόθεση πως θα εξασφαλιστεί μια δυνατή χρηματοδότηση από το κράτος.

Από τους αντιδημάρχους, ο Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος στάθηκε στα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα που έπεσαν στην περιοχή, απαριθμώντας τα έργα που έγιναν. Ο Βασίλης Παπαευσταθίου, όντας ο μόνος που ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους, ανέλυσε τα δεδομένα της ΟΧΕ, υπενθυμίζοντας πως αναδείχτηκε το πρόβλημα της πρόσβασης και στήριξης των ιδιωτών, κατευθύνσεις που απορρίφθηκαν από τη σχετική χρηματοδότηση. Ο Βασίλης Κουτραφούρης σχολίασε, δίχως να υποβαθμίσει τις τραγικές εικόνες που καταγράφηκαν, πως αντίστοιχα φαινόμενα υπάρχουν σε πολλά μέρη της χώρας, σημειώνοντας πως θα απαιτηθεί συνδυασμός υδραυλικών-γεωτεχνικών έργων, εν μέσω μιας γενναίας χρηματοδότησης που θα διεκδικήσει ο Δήμος.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος απέδωσε το μέγεθος των καταστροφών στις εξαιρετικά υψηλές βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών, σημειώνοντας ότι στον Ταΰγετο καταγράφηκαν 1.149 χιλιοστά σε περίπου τέσσερις μήνες και σχεδόν τα μισά μόνο το τελευταίο 45ήμερο. Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή ο Δήμος βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών. Ο ίδιος υπογράμμισε πως έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ για επείγουσες ανάγκες, συντάσσονται τεχνικές εκθέσεις για επιπλέον πόρους, ότι αναμένεται κλιμάκιο του ΕΑΓΜΕ, ενώ θα ζητηθεί και η κήρυξη του νομού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Απαντώντας στα αιτήματα του υπομνήματος, σημείωσε ότι για τον δρόμο Καλαμάτα – Σπάρτη υπάρχει συνεργασία με την Περιφέρεια για αποκατάσταση και βελτίωση, αναγνωρίζοντας ότι απαιτούνται σημαντικά κονδύλια για ασφαλτοστρώσεις και τεχνικά έργα τα οποία ο Δήμος θα διεκδικήσει. Για τα έργα θωράκισης στο δημοτικό δίκτυο ανέφερε ότι εκεί θα κατευθυνθεί το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, αρχικά από το 1 εκατ. ευρώ και με νέα αιτήματα για επιπλέον πόρους. Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση, εξετάζεται η δημιουργία μόνιμου συνεργείου γενικών καθηκόντων εφόσον ανοίξει σχετικό πρόγραμμα απασχόλησης. Για τις αποζημιώσεις κατοικιών διευκρίνισε ότι αποτελούν αρμοδιότητα της κρατικής υπηρεσίας αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, με τον Δήμο να υποστηρίζει τις διαδικασίες, ενώ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχει ήδη ζητηθεί συνεργασία με το Επιμελητήριο. Παράλληλα δήλωσε θετικός στην απαλλαγή από δημοτικά τέλη, ζητώντας οικονομικά στοιχεία ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Τέλος, υπογράμμισε ότι μετά την ολοκλήρωση των φαινομένων θα διεκδικηθεί συνολικό μεγάλο έργο θωράκισης του Ταϋγέτου, σημειώνοντας πως αντίστοιχο αίτημα είχε κατατεθεί και στο παρελθόν αλλά δεν προχώρησε λόγω αλλαγής προτεραιοτήτων μετά την κακοκαιρία Daniel, καταλήγοντας ότι ο Δήμος αναγνωρίζει τα προβλήματα και θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις.

ΠΟΙΟΙ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Το υπόμνημα υπέγραψαν οι: Μιχαήλ Αντωνόπουλος (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Λαδά), Γιάννης Αργύρης (Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Καρβελίου), Άρης Βαρελάς (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέδουσας), Παναγιώτης Βασιλάκης (Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισίας), Παναγιώτης Διονυσόπουλος (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Αρτεμισίας), Γιώργος Καζάκος (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Αλαγονίας), Γιάννης Κάστανος (Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αλαγονίας), Ηλίας Λάζαρος (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Πηγών), Δημήτρης Μαραβάς (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Καρβελίου), Αθηνά Μασουρίδου (Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Λαδά), Παναγιώτης Μπατσικούρας (Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Νέδουσας), Γιάγκος Παπαδέας (Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Πηγών), Μιχάλης Βαρελάς (ταβέρνα «Στου Μιχάλη»), Κωνσταντίνος Βασιλάκης (κτηνοτρόφος), Βασίλης Βεργινάδης (κτηνοτρόφος), Γεώργιος Ζαχαράκης (κτηνοτρόφος), Βάσω Θεοδωρακάκη (κρεοπωλείο στις Πηγές), Βιολέτα Θεοδωρακοπούλου (αγρότισσα), Θανάσης Θεοδώσης (ταβέρνα «Η Κούπιτσα»), Κωνσταντίνος Καρδάσης (ενοικιαζόμενα δωμάτια), Χρήστος Κοσμόπουλος (μελισσοκόμος), Γεώργιος Κουτουμάνος (κτηνοτρόφος), Δημήτρης Κουτουμάνος (κτηνοτρόφος), Αικατερίνη Κουτουμάνου (αγρότισσα), Γεώργιος Κυριακόπουλος («Αλαγονία Ξύλινα Σπιτάκια»), Σταυρούλα Μασουρίδη (ταβέρνα «Η Θεοτόκος»), Παναγιώτης Μασουρίδης (ελεύθερος επαγγελματίας), Παναγιώτης Μαυρίκης (ταβέρνα «Μαυρίκης»), Ευαγγελία Μπάκα (μελισσοκόμος), Ελένη Μπακόγιωργα (ενοικιαζόμενα δωμάτια), Κωνσταντίνος Μπαρσίνικας («Τουριστικό Ταϋγέτου»), Ιωάννα Παπαγιαννέα (ταβέρνα «Μαυρίκης»), Παναγιώτης Παπαγιαννέας (μελισσοκόμος), Δημήτρης Παπαδέας (ελαιοτριβείο στις Πηγές), Δημήτρης Παπαδόπουλος (ταβέρνα «Σιλίμποβες»), Παναγιώτης Παυλάκος (ξενοδοχείο «Δένθις»), Ελένη Περδικούλη (αγρότισσα), Γιώργος Σεντεμέντες (μελισσοκόμος), Ιωάννης Σεντεμέντες (μελισσοκόμος), Παναγιώτης Σκαφιδάς (αγρότης), Αικατερίνη Τράγου (Ταβέρνα Χειλάνθη Νέδουσα), Φωτεινή Τρανοπούλου (ταβέρνα «Αλαγονίας Γεύσεις»), Παναγιώτης Χελάς (γενικό εμπόριο).