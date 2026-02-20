Δήμος Καλαμάτας: Νέα υποβολή αίτησης για το “Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων”

Την υποβολή νέας, πλήρως τεκμηριωμένης αίτησης προς την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για τον χαρακτηρισμό της Καλαμάτας ως Μαρτυρική Πόλη και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Φλώρου και Καρβελίου ως Μαρτυρικών Τόπων, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την περασμένη Τετάρτη.

Η απόφαση βασίζεται σε νέο, συμπληρωματικό φάκελο τεκμηρίωσης, ο οποίος περιλαμβάνει τα πορίσματα εκτεταμένης ιστορικής έρευνας για τις ανθρώπινες απώλειες και την οικονομική καταστροφή που υπέστη η πόλη κατά την περίοδο της γερμανοϊταλικής Κατοχής (1941-1944).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, καταγράφηκαν συνολικά 2.016 θάνατοι Καλαματιανών την περίοδο εκείνη, εκ των οποίων οι 1.213 αποδίδονται σε λιμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δραματική έξαρση της θνησιμότητας το 1942, χρονιά κατά την οποία καταγράφηκαν 1.400 θάνατοι στην Καλαμάτα, σχεδόν τριπλάσιοι σε σχέση με τον προπολεμικό μέσο όρο.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τις εκτελέσεις, τους θανάτους ομήρων, τις καταστροφές υποδομών και τη συστηματική λεηλασία της τοπικής οικονομίας, συγκροτούν –σύμφωνα με την εισήγηση– ένα σαφές πλαίσιο «μαρτυρικότητας». Σημαντική είναι και η αναφορά στα παιδιά-θύματα της Κατοχής. Τουλάχιστον 534 παιδιά έως πέντε ετών έχασαν τη ζωή τους μέχρι το τέλος του 1944, κυρίως εξαιτίας του λιμού, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης που βίωσε η πόλη. Η νέα αίτηση βασίζεται τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά κριτήρια, αλλά και στη διευρυμένη ερμηνεία των σχετικών αποφάσεων της αρμόδιας Επιτροπής. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην τεκμηρίωση ότι η επιβολή λιμού στον άμαχο πληθυσμό συνιστά, υπό το πρίσμα του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, απαγορευμένη μέθοδο πολέμου και σοβαρό διεθνές έγκλημα. Παράλληλα, γίνεται ειδική αναφορά στον Άγιο Φλώρο, μεγάλο τμήμα του οποίου πυρπολήθηκε από τις γερμανικές δυνάμεις τον Φεβρουάριο του 1944, καθώς και σε άλλες περιοχές του Δήμου που υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές. Με την απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο επιδιώκει την ιστορική και ηθική δικαίωση της μνήμης των θυμάτων και την επίσημη αναγνώριση της θυσίας της Καλαμάτας και των κοινοτήτων της στον εθνικό κατάλογο Μαρτυρικών Πόλεων και Τόπων. Η σύνταξη και τεκμηρίωση του νέου, συμπληρωματικού φακέλου αποτέλεσε προϊόν συστηματικής επιστημονικής εργασίας και συνεργασίας ειδικών.

Ο φάκελος εκπονήθηκε υπό την εποπτεία του Ομότιμου Καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών του Παντείου Πανεπιστημίου Στέλιου Περράκη, με τη συμβολή της Ομάδας Έργου που αποτελούνταν από τους Κωνσταντίνο Λαγό, Παντελή Βαττάκη, Πλάτωνα Περαρή, Γιώργο Ανεψιού και Χριστίνα Σταμούλη. Παράλληλα, καθοριστική υπήρξε η επιστημονική ιστορική έρευνα που ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2025, παρέχοντας τεκμηριωμένα στοιχεία για τις ανθρώπινες απώλειες και την οικονομική καταστροφή της περιόδου 1941-1944, τα οποία συγκρότησαν τη βάση της νέας αίτησης.

Στο πλαίσιο των τοποθετήσεων, και αφού προηγήθηκαν αναλυτικές περιγραφές για τη δημιουργία του φακέλου και τα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν από την Χριστίνα Σταμούλη και το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΣΔΟΓΕ, Κώστα Αλεξίου, οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, σχολίασαν μεταξύ άλλων πως τα σημαντικά αυτά στοιχεία πρέπει να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό και στη μαθητική κοινότητα, και ότι με την αφορμή αυτή καλό είναι να αναδειχθούν τα μνημεία της πόλης. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας πρόσθεσε πως η μνήμη δεν είναι ετήσιο μνημόσυνο αλλά στάση ζωής, λέγοντας πως στην πόλη της πρώτης ελευθερίας, θα πρέπει η λέξη ελευθερία να τοποθετείται δίπλα στην αλήθεια.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αναστάσιος Ηλιόπουλος γνωστοποίησε πως τον Μάρτιο θα γίνει ανοιχτή παρουσίαση της εργασίας-μελέτης, μέσω ειδικής εκδήλωσης, ενώ ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος έκανε λόγο για προσπάθεια όλης της πόλης, στην προσπάθεια ο Δήμος να μπει στο «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων – Χωριών».