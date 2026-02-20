Σειρά ενημερωτικών συζητήσεων στην Τριφυλία: Πιέζει ο χρόνος για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Από την Κυπαρισσία ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης η σειρά ενημερωτικών συζητήσεων και ανταλλαγή απόψεων για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο που εκπονείται για τις Δημοτικές Ενότητες Αυλώνας, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων, που διοργανώνει ο Δήμος Τριφυλίας.

Αυτό που τονίστηκε στη σχετική ενημέρωση και όπως προέκυψε από την συζήτηση, είναι ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ «στενά» καθώς στις 4 Μαρτίου θα παρουσιαστούν τα σενάρια του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και θα πρέπει άμεσα να κατατεθούν οι απόψεις και οι προτάσεις.

Επισημάνθηκε ότι όλα αυτά προχωρούν με πολύ γρήγορες διαδικασίες χωρίς να υπάρχει ουσιαστική διαβούλευση καθώς είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το μέλλον όλης της περιοχής. Ενώ προβληματισμό προκάλεσε στο κοινό το που θα καθοριστούν ζώνες υψηλής αγροτικής παραγωγικότητας καθώς εκεί θα ισχύουν καθολικές απαγορεύσεις για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

Στην αρχική του τοποθέτηση ο πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Τριφυλίας και επιβλέπων της μελέτης από την πλευρά του ΤΕΕ επισήμανε τα στενά χρονικά περιθώρια που υπάρχουν για ένα τόσο μεγάλο σχέδιο και τη δυνατότητα που θα έχει ο κόσμος και οι φορείς να παρέμβουν. Σημείωσε ότι το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο αφορά όλο το Δήμο με το οποίο θα καθοριστούν όροι χρήσης και όροι δόμησης/

Σε ότι αφορά τις οικιστικές περιοχές είπε ότι “πρέπει να δούμε τα ρυμοτομικά σχέδια και που υπάρχουν ανάγκες”, ενώ σε ότι αφορά την Κυπαρισσία και την Αυλώνα τόνισε ότι θα κινηθούν με βάση τα Πολεοδομικά Σχέδια που υπήρχαν και ήταν για έγκριση. Για τους οικισμούς είπε ότι η οριοθέτηση είναι πιο περιορισμένη και θα βασιστεί στο τι είχε χτιστεί μέχρι το 1983, ενώ θα ληφθούν υπόψη και πληθυσμιακά κριτήρια.

Σε ότι αφορά τις χρήσεις γης, θα καθοριστούν περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (μέσης και χαμηλής όχλησης). Περιοχές επιχειρηματικότητας στην ουσία τουριστικών επενδύσεων. Περιοχές προστατευόμενες. Περιοχές γεωργικής γης όπου στη περιοχή υψηλής παραγωγικότητας υπάρχουν πολλές απαγορεύσεις. Περιοχές ελεγχόμενης χρήσης γης όπου μπορούν να γίνουν και άλλες χρήσεις πέρα από τη γεωργία. Ενώ σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά το Κυπαρισσιακό κόλπο τονίστηκε ότι εκεί δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή και τροποποίηση του.

Ο Δημοτικός Σύμβουλός Γιάννης Φιλντίσης επισήμανε ότι η πολιτεία δεν δουλεύει προς τη σωστή κατεύθυνση και μας φέρνει προ τετελεσμένων. Ενώ ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος εξέφρασε προβληματισμούς σχετικά με τη γη υψηλής παραγωγικότητας. Προβληματισμούς για το μικρό χρονικό διάστημα που παρέχεται για επεξεργασία των σχεδίων που θα δοθούν αλλά και για τους περιορισμούς στη γη υψηλής παραγωγικότητας εξέφρασε και ο Διευθυντής της Πολεοδομίας Ηλίας Σκουτέρης.

Ανάλογες ενημερώσεις ήταν προγραμματισμένες για χθες στα Φιλιατρά και σήμερα στους Γαργαλιάνους, στη Μπρίσκειο Βιβλιοθήκη.

Κ.Μπ.