Η πρόταση Κανάκη για τις παρεμβάσεις στη Νέδουσα

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Βασίλης Κανάκης, αναφερόμενος στο τμήμα του δρόμου στην είσοδο της Νέδουσας, υποστήριξε ότι η παρέμβαση που επιχειρείται από τη Δημοτική Αρχή είναι τεχνικά λανθασμένη και ενδέχεται να επιδεινώσει το πρόβλημα, αντί να το επιλύσει. Σύμφωνα με την πρότασή του, το βασικό ζήτημα στο συγκεκριμένο σημείο δεν είναι απλώς η επιφανειακή σταθεροποίηση του πρανούς, αλλά η μείωση των διατμητικών τάσεων που αναπτύσσονται στο έδαφος λόγω του βάρους και της παρουσίας νερού. Όπως επισημαίνεται και σε σχετικό σκαρίφημα που παρουσίασε στα social media, η τοποθέτηση βράχων στην επιφάνεια του οδοστρώματος δεν βοηθά, καθώς το πρόσθετο βάρος αυξάνει τις διατμητικές τάσεις και ενδέχεται να επιταχύνει την ολίσθηση του πρανούς. Η τεχνική λύση που προτείνει περιλαμβάνει τρία βασικά σημεία: 1. Μείωση του βάρους του πρανούς που καταλήγει στον δρόμο, με αφαίρεση τμημάτων και δημιουργία αναβαθμών κοντά στη βάση, ώστε να περιοριστούν οι ωθήσεις προς το οδόστρωμα. 2. Κατασκευή τάφρου στο άκρο του δρόμου, γεμισμένης με αδρανή υλικά (3Α), ώστε να λειτουργεί ως στραγγιστικό μέσο. 3. Τοποθέτηση διάτρητου αγωγού συλλογής στον πυθμένα της τάφρου, για την απομάκρυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που σήμερα διαποτίζουν το πρανές, αυξάνοντας την αστάθεια. Στο σχήμα αποτυπώνεται με σαφήνεια ότι η παρουσία νερού μέσα στο έδαφος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα αστοχίας, καθώς αυξάνει την πίεση και μειώνει την αντοχή του εδάφους. Η προτεινόμενη παρέμβαση δίνει έμφαση στη στράγγιση και στη μείωση φορτίων, δηλαδή σε μια γεωτεχνική αντιμετώπιση της αιτίας του προβλήματος και όχι σε μια επιφανειακή «θωράκιση». Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν η Δημοτική Αρχή θα εξετάσει σε βάθος τη συγκεκριμένη τεχνική πρόταση ή αν θα προχωρήσει με τον υφιστάμενο σχεδιασμό. Σε κάθε περίπτωση, σε μια περιοχή που έχει πληγεί κατ’ επανάληψη, η συζήτηση για την ουσία των παρεμβάσεων –και όχι μόνο για την ταχύτητα υλοποίησής τους– είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Τ.Αν.