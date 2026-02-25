Δήμος Καλαμάτας: Εγκριση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών

Το ΔηΣΜΕ αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε τοπικό επίπεδο και εντάσσεται στην ευρύτερη εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι Δήμοι οφείλουν να επιτύχουν κατ’ ελάχιστον μείωση εκπομπών κατά 30% έως το 2030, σε σχέση με το έτος αναφοράς 2019. Για την εκπόνηση του Σχεδίου είχε συναφθεί δημόσια σύμβαση παροχής τεχνικών υπηρεσιών με την εταιρεία «Congenius consulting & systems», με συνολικό συμβατικό τίμημα 21.948 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το Σχέδιο αναπτύχθηκε σε τέσσερα στάδια (Π1–Π4), εκ των οποίων εγκρίθηκαν τα τρία πρώτα παραδοτέα (Π1, Π2, Π3), που περιλαμβάνουν: τη γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών του Δήμου, την απογραφή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και το Σχέδιο Δράσης με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και μέτρα. Η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε και στην οικονομική τμηματική έγκριση των σταδίων Π1–Π3, η οποία ισοδυναμεί με προσωρινή παραλαβή, καθώς διαπιστώθηκε η πληρότητα και η συμβατότητα των παραδοτέων με τα συμβατικά τεύχη. Το ποσό της τμηματικής πληρωμής ανέρχεται σε 19.716 ευρώ (με ΦΠΑ).

ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Προηγήθηκε η θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την έγκριση του ΔηΣΜΕ, με επισημάνσεις για την υποχρέωση ετήσιας έκθεσης προόδου έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους και επαλήθευση των εκπομπών από διαπιστευμένο φορέα. Η απογραφή του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου επαληθεύτηκε από τον διαπιστευμένο φορέα «TUV Ελλάδας A.E.», ο οποίος κατέληξε ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες στις δηλωθείσες εκπομπές. Το Σχέδιο Δράσης προβλέπει παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως: ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, εκσυγχρονισμό του δημοτικού στόλου με ηλεκτρικά οχήματα,

«έξυπνο» δημοτικό φωτισμό, ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίων και υποδομών ύδρευσης, ενίσχυση της ανακύκλωσης και χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στη σταδιακή μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου και στη συμμόρφωση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους για την κλιματική ουδετερότητα.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Η οριστική παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση και έγκριση του τελικού σταδίου (Π4). Παράλληλα, ο Δήμος θα υποχρεούται σε ετήσια παρακολούθηση και δημοσιοποίηση της προόδου, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Με την έγκριση του ΔηΣΜΕ, ο Δήμος Καλαμάτας εισέρχεται σε μια νέα φάση οργανωμένης και συστηματικής περιβαλλοντικής πολιτικής, θέτοντας σαφές πλαίσιο για τη μείωση των εκπομπών και την ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Πριν την ψήφιση του θέματος, η δημοτική σύμβουλος της παράταξης “Καλαμάτα Μετά” Ευγενία Κούβελα, στάθηκε μεταξύ άλλων στην αναγκαιότητα της σχετικής μελέτης σε μια πόλη που τείνει προς την κλιματική ουδετερότητα, κάνοντας λόγο για ένα φιλόδοξο στόχο. Στον τομέα της ενέργειας και των κτιριακών υποδομών, ο δημόσιος τομέας διαχειρίζεται σημαντικό αριθμό κτιρίων με υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα, όπως σχολικές μονάδες, νοσοκομεία, διοικητικά κέντρα και αθλητικές εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η κα Κούβελα παρατήρησε πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα σχολεία, τονίζοντας πως ανάλογες παρεμβάσεις θα χρειαστούν και στη ΔΕΥΑΚ, η διαχείριση της οποίας -όπως είπε- είναι πολύ ενεργοβόρα. Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ο μηχανολόγος μηχανικός Δημήτρης Μπεχράκης αναφέρθηκε αναλυτικά στη διαδικασία που ακολουθήθηκε, εξηγώντας μετά από ερώτηση της αντιπολίτευσης γιατί δεν γίνεται να υπάρξει τεύχος προόδου στην παρούσα φάση.

