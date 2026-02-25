Καλαμάτα: Ολοκληρώνεται η τοποθέτηση των πάνελ στο νέο Κλειστό Προπονητήριο

Κινητικότητα υπάρχει μετά από καιρό στην κατασκευή του νέου Κλειστού Προπονητηρίου στο Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα προχωρούν οι εργασίες τοποθέτησης των πάνελ πλαγιοκάλυψης και οροφής, με την αθλητική εγκατάσταση να παίρνει μορφή.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη, πρόκειται για πάνελ υψηλών προδιαγραφών, τα οποία προσφέρουν αυξημένη πυραντίσταση, όπως απαιτείται για έναν σύγχρονο αθλητικό χώρο, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν θερμομόνωση, ηχομόνωση κ.λπ.

Σημειώνεται ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης των πάνελ θα εκκινήσουν οι εργασίες τοποθέτησης των εξωτερικών κουφωμάτων, ενώ θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες από τη μελέτη εργασίες στο εσωτερικό του κτηρίου.