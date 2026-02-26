Καλαμάτα: Πολιτιστικός πολυχώρος ο κινηματογράφος “Ηλέκτρα”

Η απόφαση εντάσσεται στη διαδικασία υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιριακών υποδομών στην περιοχή ΒΑΑ Καλαμάτας». Σύμφωνα με την εισήγηση, η οποία βασίζεται στις προβλέψεις της πρόσκλησης, αποτελεί υποχρέωση του Δικαιούχου η λήψη απόφασης αρμόδιου συλλογικού οργάνου για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της υποδομής μετά την ολοκλήρωση του έργου. Αυτό περιλαμβάνει τη δέσμευση για την παροχή του αναγκαίου εξοπλισμού και του απαιτούμενου προσωπικού.

Η πράξη αφορά την «Ενεργειακή αναβάθμιση κινηματογράφου “Ηλέκτρα” για επανάχρησή του ως Πολιτιστικός Πολυχώρος (Κινηματογράφος, Πινακοθήκη, κ.λπ.)», με στόχο τη μετατροπή του ιστορικού κτιρίου σε έναν σύγχρονο, πολυλειτουργικό χώρο πολιτισμού. Με την υλοποίηση του έργου επιδιώκεται η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η ενίσχυση της βιωσιμότητάς του, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των παρεχόμενων πολιτιστικών υπηρεσιών. Η έγκριση της σχετικής απόφασης από τη Δημοτική Επιτροπή ήταν αναγκαίο βήμα για τη συνέχιση της διαδικασίας ένταξης και χρηματοδότησης του έργου, το οποίο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης και στην αξιοποίηση ενός εμβληματικού χώρου της Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που προηγήθηκε, από την πλευρά της αντιπολίτευσης η δημοτική σύμβουλος της παράταξης “Καλαμάτα Μετά” Ευγενία Κούβελα, έθεσε το ερώτημα για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του Δήμου για την ομαλή λειτουργία του χώρου. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης σημείωσε πως το βασικό ζητούμενο στο σκέλος αυτό είναι η συντήρηση. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ενημέρωσε πως η αρχική πρόταση συζητούσε ακόμα και την ενοικίαση του χώρου σε εμπορικό κινηματογράφο δύο μέρες την εβδομάδα. Ο ίδιος, πληροφόρησε πως υπάρχει διάθεση από το Δήμο να χρησιμοποιηθεί ως πολιτιστικός πολυχώρος, όπως συμβαίνει και με άλλους της πόλης όπου τους παραχωρεί έναντι τιμήματος σε φορείς για να κάνουν τις εκδηλώσεις τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον εξοπλισμό, πρόσθεσε πως περιλαμβάνεται στη σχετική μελέτη, από προτζέκτορες μέχρι ηχεία.