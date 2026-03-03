Ενημερωτική δράση από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Καλαμάτας

Το 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας επισκέφθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας και Ελέγχων, της Δ/νσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας, σε θέματα έμφυλης βίας.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών, σε θέματα που άπτονται σε ζητήματα στερεοτυπικών απόψεων και πρακτικών, μέσα από την έμφυλη διάσταση.

Συγκεκριμένα, η ψυχολόγος Δήμητρα Μιχαλοπούλου, και η κοινωνιολόγος Βασιλική - Σοφία Κατσίποδα, μέσα από την εφαρμογή βιωματικής άσκησης, εστίασαν στην πολυπλοκότητα και στον αντίκτυπο που έχουν τα έμφυλα στερεότυπα στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Επιπλέον, ανέλυσαν τη δυναμική των κοινωνικά κατασκευασμένων διαφορών των φύλων, αλλά και των κοινωνικών ρόλων που τους αποδίδονται. Στην άσκηση συμμετείχε ενεργά το σύνολο των μαθητριών/μαθητών, εκφράζοντας τις δικές τους απόψεις για την παρουσία και τη λειτουργία των έμφυλων στερεοτύπων στην καθημερινότητά μας.