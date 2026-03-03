Δήμος Μεσσήνης: Το 8 προτεινόμενα έργα για αποκατάσταση ζημιών

Τον πίνακα με 8 προτεινόμενα έργα για ένταξη στο Υπο-Πρόγραμμα ΟΤΑ του υπουργείου Εσωτερικών, λόγω της θεομηνίας α) από τις 30 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου, που έπληξε Κοινότητες των Δ.Ε. Πεταλιδίου, Ιθώμης, Μεσσήνης και Ανδρούσας και β) στις 16 Φεβρουαρίου, που έπληξε Κοινότητες των Δ.Ε. Τρικόρφου, Μεσσήνης και Ιθώμης, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης.

Τα έργα που προτείνονται, συνολικού προϋπολογισμού 2.628.938 ευρώ είναι στις Δημοτικές Κοινότητες: Α) Καρποφόρας, Κόκκινου, Πανιπερίου και Πεταλιδίου της Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου. Β) Κεφαλληνού, Ρευματιάς και Ζερμπισίων της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης. Γ) Λευκοχώρας και Μεσσήνης της Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνης. Δ) Αμφιθέας της Δημοτικής Ενότητας Ανδρούσας. Ε) Τρικόρφου και Παλαιοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Τρικόρφου.

Ειδικότερα, τα 8 προτεινόμενα έργα είναι:

1) Αποκατάσταση ζημιών στις δημοτικές υποδομές (δημοτικό οδικό δίκτυο, αγωγοί ομβρίων, τοίχοι

αντιστήριξης, προϋπολογισμού 1.873.000 ευρώ. 2) Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στο αγροτικό δίκτυο της Κοινότητας Αμφιθέας. 3) Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στο αγροτικό δίκτυο των Κοινοτήτων Ζερμπισίων, Ρευματιάς και Κεφαλληνού. 4) Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στο αγροτικό δίκτυο των Κοινοτήτων Πεταλιδίου και Καρποφόρας. 5) Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στο αγροτικό δίκτυο των Κοινοτήτων Μεσσήνης και Λευκοχώρας 6) Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στο αγροτικό δίκτυο των Κοινοτήτων Τρικόρφου και Παλαιοκάστρου (το καθένα από αυτά τα έργα είναι προϋπολογισμού 37.187,60 ευρώ. 7) Δημοτικές υποδομές (αποδέκτες ομβρίων, τοίχοι αντιστήριξης, πλημμυρικά φαινόμενα) – διευθέτηση ρέματος Ρύακας πριν το Σχέδιο Πόλης Μεσσήνης, προϋπολογισμού 270.000 ευρώ. 8)

Δημοτικές υποδομές (τοίχοι αντιστήριξης, καταστροφές εντός οικισμών) – άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση υποδομής συνάθροισης κοινού στην Κοινότητα Αμφιθέας, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.