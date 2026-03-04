Επίσημη επίσκεψη του δημάρχου Καλαμάτας στον Καναδά - Σημαντικές επαφές με θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, επίσης, εκπροσωπώντας τη Βουλή των Ελλήνων, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς καθώς και ο γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρης Καφαντάρης, ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ. Στην επίσημη τελετή παρέστη η πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας, Τζίνα Καρέλια και αντιπροσωπεία χορευτών του Λυκείου των Ελληνίδων. Η επίσκεψη, η οποία έτυχε ευρείας δημοσιότητας στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης και συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον της ελληνικής κοινότητας, αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία σύσφιξης των σχέσεων του Δήμου Καλαμάτας με την Ομογένεια, ενίσχυσης των δεσμών με την επιχειρηματική κοινότητα και δυναμικής προβολής της πόλης σε θεσμικό και επενδυτικό επίπεδο. Στην κεντρική επετειακή εκδήλωση της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας, ο Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί εδώ, στο Τορόντο, συναντώ και νοιώθω μια Ελλάδα με ζωντάνια, παλμό και δύναμη. Και πράγματι νιώθω περήφανος για τη δύναμη και τη δυναμική των Ελλήνων. Όλων εσάς που με τον τρόπο σας στηρίζετε ουσιαστικά το Έθνος μας, δημιουργώντας ένα τεράστιο κύτταρο Ελληνικής ζωής, Ελληνικού Πολιτισμού, μια εξωστρεφή και δυναμική Ελληνική Πατρίδα εδώ, στον Καναδά, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού». Σύμφωνα με τον Δήμο Καλαμάτας, η παρουσία του κ. Βασιλόπουλου αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την Ομογένεια, επιβεβαιώνοντας ότι η Καλαμάτα αναγνωρίζει, τιμά και επενδύει στη σχέση της με τους Έλληνες του εξωτερικού.

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τόσο ο δήμαρχος Καλαμάτας όσο και τα υπόλοιπα μέλη της Ελληνικής Αποστολής, με τα οποία υπήρξε άριστη συνεργασία, είχαν σειρά σημαντικών θεσμικών συναντήσεων. Υπήρξε επίσκεψη στο Κοινοβούλιο του Οντάριο (Queen’s Park), όπου έγιναν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Νομοθετικής Συνέλευσης. Είχαν, επίσης, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Οντάριο, στον οποίο ο Θανάσης Βασιλόπουλος απηύθυνε επίσημη πρόσκληση να επισκεφτεί τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, ενώ συμμετείχαν σε συνάντηση με Μέλη του Επαρχιακού Κοινοβουλίου. Συναντήσεις υπήρξαν, ακόμα, με την δήμαρχο Τορόντο, τον δήμαρχο Νιαγάρα και άλλους δημάρχους της ευρύτερης περιοχής. “Οι επαφές αυτές ενίσχυσαν τη διεθνή παρουσία της Καλαμάτας και άνοιξαν διαύλους επικοινωνίας για μελλοντικές συνεργασίες” τονίζεται από το Δήμο.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις επαφές με την επιχειρηματική κοινότητα και θεσμικούς οικονομικούς φορείς. Ο κ. Βασιλόπουλος συμμετείχε στην τελετή έναρξης συνεδρίασης (Opening Bell) στο Toronto Stock Exchange. Ακολούθησαν συναντήσεις με εκπροσώπους τραπεζικών ιδρυμάτων και επενδυτικών κύκλων, συναντήσεις με το Ελληνο-Καναδικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το Περιφερειακό Εμπορικό Συμβούλιο Τορόντο και το Hellenic Board of Trade, καθώς και επαφές με το Εμπορικό Επιμελητήριο του Οντάριο. Κατά τις επαφές αυτές διερευνήθηκε η δυνατότητα προώθησης και εισαγωγής Μεσσηνιακών προϊόντων στην αγορά του Οντάριο. Στο πλαίσιο της VIP Δεξίωσης και του Gala που πραγματοποιήθηκε, με τη συμμετοχή βουλευτών του Ομοσπονδιακού και του Επαρχιακού Κοινοβουλίου, Δημάρχων της ευρύτερης περιοχής του Τορόντο, εκπροσώπων Επιμελητηρίων, επιχειρηματιών και επιφανών μελών της Ομογένειας, ο δήμαρχος Καλαμάτας παρουσίασε το επενδυτικό προφίλ της πόλης με αναφορά σε τομείς όπως ο τουρισμός υψηλής ποιότητας, η αγροδιατροφή και η εξαγωγική δραστηριότητα, η καινοτομία, η ψηφιακή μετάβαση κ.ά. καθώς και την ψηφιακή πύλη kalamata.gr/invest. Παράλληλα, κατά το πρόγραμμα των επαφών του, είχε συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Τορόντο, καθώς και με εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο. Την Κυριακή 1 Μαρτίου παρέστη στη Θεία Λειτουργία και σε επίσημη υποδοχή στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Καναδά, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά και μέλη της Ομογένειας, σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα ενότητας και εθνικής υπερηφάνειας.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας υπογραμμίζει πως η επίσκεψη του κ. Βασιλόπουλου στον Καναδά ενίσχυσε τη διεθνή προβολή της πόλης, δημιούργησε γέφυρες συνεργασίας με θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς και επανενεργοποίησε και εμβάθυνε τους δεσμούς με τη Μεσσηνιακή και ευρύτερη Ελληνική Ομογένεια. Ταυτόχρονα δόθηκε η δυνατότητα να προωθηθεί η Καλαμάτα ως σύγχρονος, εξωστρεφής και επενδυτικά ελκυστικός προορισμός.