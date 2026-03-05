Δικαστική δικαίωση των 31 εργαζομένων στον Δήμο Καλαμάτας - Προσωρινή διαταγή

Προσωρινή δικαστική «ανάσα» έλαβαν 31 εργαζόμενοι και εργαζόμενες του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίοι αναμένεται να επιστρέψουν στις θέσεις τους, έπειτα από θετική προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το αρμόδιο δικαστήριο.

Οι συμβασιούχοι, που επί σειρά ετών κάλυπταν κρίσιμες ανάγκες του Δήμου, είχαν απομακρυνθεί, παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες τους θεωρούνται απαραίτητες λόγω της υποστελέχωσης. Η προσωρινή διαταγή εκδόθηκε από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μέχρι την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

Η συζήτηση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 16 Δεκεμβρίου του 2026. Το ζήτημα είχε τεθεί και στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, όπου ορισμένοι από τους εργαζόμενους ζήτησαν τη στήριξη της δημοτικής αρχής. Πρόκειται για εργαζόμενους που υπηρετούσαν σε υπηρεσίες του Δήμου, έπειτα από διαδοχικές παρατάσεις των συμβάσεών τους. Οι συγκεκριμένοι είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας τη μονιμοποίησή τους.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών τους δικαίωσε σε πρώτο βαθμό, ωστόσο, στην απόφαση αυτή άσκησε έφεση ο Δήμος Καλαμάτας, επικαλούμενος τη «διάταξη Βορίδη», η οποία υποχρέωνε τους ΟΤΑ να ασκήσουν ένδικα μέσα, απειλώντας τους αιρετούς με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται και η επίσημη τοποθέτηση του Δήμου, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιο ήταν το σύνολο των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου στο παρόν στάδιο της διαδικασίας.